Joven fue agredida al pedir a periodista que le pusiera collar a su perro (video)

El Congreso de Colombia determinó en la Ley 746 de 2002, Capítulo XIII, Artículo 108-C, que todos los caninos que circulen por vía pública deben llevar traílla (correa). Foto: Mariana Grisales vía Instagram

Por medio de redes sociales se reportó un nuevo caso de intolerancia en Bogotá. Esta vez se trata de una agresión física y verbal en contra de una ciudadana que, al percatarse de que un canino deambulaba por la vía pública sin traílla (correa), le pide a la dueña que cumpla con la norma establecida en por el Congreso Nacional, lo cual desata el desencuentro. Las dos mujeres son identificadas como Mariana Grisales, la denunciante, y Laura Marcela Lara, la victimaria.

¿Qué sucedió con la joven?

En el vídeo compartido por Grisales, quien se encontraba departiendo clases para comportamiento canino en la acera, se ve a las ciudadanas discutiendo sobre el porte del ejemplar canino sin su respectiva correa, a lo que Lara, quien se identifica como modelo y periodista en sus redes sociales, responde de forma agresiva. “¿Usted cree que le voy a tener miedo porque me va a grabar? Vino mi perro y saludó al perrito muy lindo, chiquito y me dijo que yo debía ponerle la correa a mi perro que porque el Código de Policía”.

A su vez, Grisales, que ya había comenzado a grabar el suceso, explica que la periodista la había llamado “boba cagada”. Lara acepta que lo hizo y reitera el insulto, luego arremete contra ella de forma física y la agrede. Según explica en el video que subió a su cuenta de Instagram, de no ser porque sus alumnos estaban presentes, ella no habría podido apartar a Lara de encima, pues la agarró del cabello y la golpeó.

¿Quién es Laura Marcela Lara, la presunta atacante?

Además de ser egresada del Politécnico Grancolombiano, uno de los datos que se compartieron en la denuncia de X y que llamó la atención, fue su paso por la Registraduría Nacional del Estado Civil y por la Alcaldía Mayor de Bogotá. Esto desató comentarios de los internautas sobre los trabajadores que ejercen sus funciones en el Distrito y los filtros que se realizan para aceptar o no a un candidato.

Sobre otros aspectos de su vida no hay mucha información. Su cuenta de Instagram es privada y en X respondió a la situación con sarcasmo. “Primer funada en Instagram… Bienvenidos/as Fue una buena toma, eso sí. Saludos a la monita del video”.

¿Es necesario ponerle correa a un perro?

El video fue replicado en X por medio de la cuenta de la Asociación de Protección Animal Mi Mejor Amigo. Allí, la organización sin ánimo de lucro explica que es importante que los caninos cuenten con correa por los comportamientos de estos animales, ya que pueden tener actuaciones inesperadas que pueden ocasionar accidentes como que los perros escapen, corran sin supervisión hacia los automóviles y demás. La exigencia de Grisales es cierta, en la Ley 746 del 2002, capítulo XIII, artículo 108-C emitida por el Congreso de Colombia, determina que “en las vías públicas, en los lugares abiertos al público, y en el transporte público en que sea permitida su estancia, todos los ejemplares caninos deberán ser sujetos por su correspondiente traílla”.

El incumplimiento de la norma trae consecuencias. “En caso de incumplimiento de las anteriores medidas preventivas, el animal será decomisado por las autoridades de policía, y el propietario será sancionado del siguiente modo: multa de cinco (5) salarios mínimos legales diarios por no portar la traílla; multa de diez (10) salarios mínimos legales diarios por no portar el bozal en el caso de los ejemplares definidos en los artículos 108-E y 108-F y multa de quince (15) salarios mínimos legales diarios por no portar el respectivo permiso en el caso de los ejemplares definidos en los artículos 108-E y 108-F”. Sobre la agresión física que sufrió la mujer que exigió el cumplimiento de la ley, la misma cuenta explica que el día martes 12 de diciembre la joven se dirigió a la Fiscalía para denunciar a Lara por lesiones personales.

