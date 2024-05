Joven que noqueó a delincuente en Suba, ahora ofrece clases de defensa personal

Captura del video en el que un delincuente acaba tendido por un puñetazo. Foto: Archivo Particular

Santiago Reyes, sin saberlo, ni esperarlo, se volvió viral en redes sociales, luego de defenderse de dos delincuentes que en primer lugar insistieron que les comprara drogas, pero ante la negativa, optaron por intentar robarle sus audífonos.

Fue en ese momento, en que el joven dijo “tenía que defenderme” y golpeó en la cara a uno de los asaltantes, quien quedó noqueado en el piso y su cómplice, ya asustado, trató también de evitar otro golpe. Esta situación fue grabada por un testigo que la compartió en redes sociales y tomó fuerza por la particularidad y precisión de Santiago.

“Me rompió la camisa con el cuchillo, y ahí reaccioné. Me dije que me tocaba defenderme, pero yo no le quise pegar más, ya había llegado la Policía”, dijo el joven.

Pues bien, a días de conocerse este caso, ahora Santiago Reyes, quien se desempeña como bailarín, compartió un video en su cuenta en X, donde informó que ofrecerá clases de defensa personal.

LEA MÁS: Indignación por ataque con pintura a pictograma de más de 12.000 años de historia

“Primero les agradezco por todo el apoyo. Cabe aclarar que todo el mundo me ha comentado que quiere tomar clases de defensa personal. Entonces esta semana estaré visitando muchos lugares de boxing, artes mixtas y demás. Pendientes de mis redes sociales y les estaré compartiendo donde estaré”.

Esten pendientes de mi insta: @santiagooo_reyes pic.twitter.com/5v1zJBpXyO — Santiago Reyes (@Santiag14459656) May 4, 2024

Desde la administración distrital afirman que los hurtos van en disminución este año en la capital, argumentando que en lo corrido del 2024, se recibieron menos denuncias (26%) frente al año pasado. También se reportaron 7.160 denuncias menos del delito de hurto de celulares, pasando de 15.617 a 8.457, es decir, 46 % menos.

Aunque las cifras parecen alentadoras, Bogotá Cómo Vamos, organización que le mide el pulso a la ciudad en diversas áreas, reporta que analizar la realidad del delito de hurto es más complejo, y más aún, hablando de cifras. “El indicador de hurtos está basado en el número de hurtos denunciados, por lo que no se sabe con certeza si realmente han disminuido”, señaló en su último informe sobre los primeros 100 días de Galán.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.