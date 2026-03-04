Joven que salía de gimnasio denunció abuso policial: supuesta sustancia era creatina

La denuncia fue difundida por la concejal Heidy Sánchez. Foto: Redes sociales

Un presunto caso de abuso policial se registró en el sector de Santa Librada, localidad de Usme.

De acuerdo con una denuncia difundida por la concejal Heidy Sánchez (Pacto Histórico), un joven que salía de un gimnasio fue reducido a la fuerza por varios agentes de la policía. El hecho se conoció gracias a otro joven que grabó con su celular todo lo ocurrido.

La grabación evidencia a la víctima y dos patrulleros más dentro de una panadería. Uno de los uniformados le pregunta, “¿qué esto?“, mientras sostiene una botella con polvo blanco. ”¡Eso es creatina!“, responde él indignado. Es decir, un suplemento natural compuesto por tres aminoácidos y es muy usado para mejorar el desempeño atlético y aumentar la masa muscular.

En medio de la rabia e indignación de este hombre, quien además les repite que vive cerca, pues al momento de requerirlo no tenía su cédula, trata de zafarse de los agentes, pero estos lo toman por la fuerza y uno lo amenaza con un taser, que al final utiliza, mientras se escuchan gritos de queja del hombre. “¡Pero yo no hice nada, agente!“.

“Grabe bien. No se quiere identificar y tiene esta sustancia”, se acerca el mayor Pinto al joven que graba. “Mire, el parcero está ahí y salía a tomarse su creatina. Mire cómo lo cogen”, dice por su parte el testigo.

De acuerdo con el testimonio del joven conocido por la cabildante, tras ser capturado fue trasladado al CAI Monteblanco, “donde continuaron las agresiones físicas y recibió amenazas, indicándole que ‘si lo volvían a ver’ ocurriría lo mismo”.

Además, indicó que le retuvieron su celular y “solo después de mencionar que el dispositivo tenía ubicación activa, los agentes manifestaron que lo devolverían”, sentenció la concejal.

La Policía Metropolitana de Bogotá respondió a este diario detallando que el caso ocurrió el 3 de marzo durante actividades de control en la localidad de Usme.

“Se solicita el registro a un ciudadano y la identificación; este increpa a los policías, se torna agresivo y no se identifica; posteriormente sale a correr. El ciudadano es conducido a un Centro de Traslado por Protección”.

