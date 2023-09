Juan Camilo Castellanos, por la Bogotá del bienestar #Votenpormí

Juan Camilo Castellanos, candidato al Concejo de Bogotá 2023 Foto: Cortesía

Juan Camilo Castellanos, número 4 en la lista del Partido Liberal, quiere ser concejal de Bogotá. Esta es su hoja de vida, sus propuestas y sus opiniones sobre los principales temas de ciudad.

Cuéntenos un poco de su trayectoria

Llevo más de diez años preparándome para ser concejal de Bogotá, por convicción, por vocación, por servicio, porque sé cómo hacerlo, lo sé hacer, porque he trabajado arduo en el cargo como edil del centro histórico de Bogotá La Candelaria durante tres periodos consecutivos. En ese trasegar he cumplido mi palabra, con resultados reales.

¿Por qué quiere ser concejal de Bogotá?:

Desde el Concejo de Bogotá vamos a aportar con nuestra voz como herramienta de soluciones, con ideas, con liderazgo y eficiente gestión por nuestra tesis liberal que hemos denominado la #GranBogotáDelBienEstar. Para ello presentamos Cuatro cuatro pilares: 1.Salud Digna: Atención y prevención en salud mental, proponemos la creación de la Secretaría del Deporte y la Recreación. 2.Empleo Digno: Proponemos la creación de la Secretaría del Turismo y el Patrimonio como generador de empleo digno. 3.Vida Digna: Atención y prevención a los diferentes tipos de violencia; intrafamiliar, de género, infantil, sexual, laboral. Apoyo al adulto mayor en condición de vulnerabilidad. 4.Ambiente Digno. Fortalecimiento y apoyo pleno a la industria del reciclaje. Movilidad sostenible, protección y bienestar animal.

¿A quién apoya a la alcaldía?

A Carlos Fernando Galán, gran amigo. A mí me terminaron de criar en la casa liberal, al fragor de la lucha contra el fascismo y con las juventudes liberales crecimos ideológicamente.

¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria o penal? De ser así, cuéntenos su caso

No. Hemos hecho política junto a personas decentes.

¿Ha ocupado cargos públicos? ¿Cuáles y en qué periodo?

Actualmente ejerzo como edil de la localidad de La Candelaria, cargo de elección popular que se me ha dado por tres periodos. gracias al cumplir de nuestra palabra y logramos ser la mayor votación en la localidad más histórica de Bogotá. En ese recorrido logré el cargo de codirector del Partido Liberal en representación de los jóvenes. Además, ser el único edil presidente del Directorio Liberal de Bogotá. Soy docente catedrático en mi alma mater e historiador por pasión.

De ser electo, ¿cuál será su principal lucha en el Concejo?

Seremos, y lo digo en plural, porque un hombre no llega solo, llega con todo un pueblo en su representación. Entonces, seremos la Voz como herramienta de soluciones que propenda por el Bien-Estar de todos los nacidos y no nacidos en la gran Bogotá, la que nos recibe a todos y a todas por igual. Por ello, nuestras luchas durante este periodo 2024-2027 serán por la defensa y buen gobierno que propenda por políticas públicas que impacten la vida desde el Bien Estar en Salud Digna, 2. Empleo Digno, 3. Vida Digna, 4. Ambiente Digno.

Mencione tres proyectos que presentaría como concejal

Salud Digna: Crear la Secretaría del deporte y la Recreación, proyecto de vida, salud mental. Fortalecimiento a los Centros de Rehabilitación por consumo de drogas. Empleo Digno: seguridad social a trabajadores (as) , Creación de la Secretaría del Turismo y Patrimonio como generador de empleos y nuevos empleos. Ambiente Digno: Fortalecimiento a la industria del Reencauche, economía circular, movilidad sostenible, protección y bienestar animal.

¿Cuál es su propuesta para mejorar la seguridad de la ciudad?

La Gran Bogotá del Bien Estar no se hace sola: Pilar Tres: Vida Digna, a partir de la seguridad y convivencia ciudadana, actuando con eficiencia en la atención y prevención hacia los diferentes tipos de violencia como son: Violencia intrafamiliar, violencia infantil, al adulto mayor, explotación sexual etc, en simultánea con la lucha contra las drogas desde la prevención y fortalecimiento a los centros de rehabilitación por consumo de drogas.

¿Está de acuerdo con la propuesta de que Bogotá tenga policía propia?

Lo evaluaremos con las políticas del nuevo alcalde de Bogotá. Además, antes de tomar una decisión de esas, se debe pensar y actuar en consenso con la ciudadanía.

Primera Línea del Metro ¿mantenerla como está contratada o modificarla?

Primera línea del metro si. Contratación de cara a la ciudadanía.

Corredor Verde por la Séptima ¿suspendería, modificaría o lo mantendría?

Suspenderlo.

¿En desarrollo urbano, prefiere expansión o densificación?

Con relación al Desarrollo Urbano, prefiero densificación, pero con normas que obliguen a construir vivienda digna y no costosas cajas de fósforo y de especulación inmobiliaria.

¿Qué se debe hacer con el relleno sanitario Doña Juana?

Doña Juana debe ser readecuada.

¿Región Metropolitana: ¿Qué hacer para concretar la unión regional?

Región metropolitana no me gusta, no se concertó con las comunidades y así será imposible concretarla, ningún municipio se ha adherido, eso solo existe en papel.

¿Qué opina sobre la creación de nuevas localidades?

Nuevas localidades, totalmente de acuerdo, es necesario, sólo Suba es más grande que Bucaramanga y su área metropolitana, eso es ingobernable con una alcaldía local y 11 ediles.

¿Cómo califica la gestión de la alcaldesa Claudia López?

La administración de Claudia López me parece desastrosa, acaba con la descentralización de la ciudad, durante su administración se deterioró aún más la movilidad con un pico y placa todo el día, no avanzó en los proyectos que recibió iniciados y colapsó la ciudad, en términos de seguridad es claro el desastre y sobre todo acabó aún más con el poco patrimonio material de la ciudad.