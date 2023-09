Juan Carlos Muñoz Díaz, su prioridad son los vendedores ambulantes #Votenpormí

Juan Carlos Muñoz Díaz, candidato al Concejo de Bogotá. Foto: Cortes

Juan Carlos Muñoz Díaz, número 16 en la lista de Fuerza Ciudadana, quiere ser concejal de Bogotá. Esta es su hoja de vida, sus propuestas y sus opiniones sobre los principales temas de ciudad.

Cuéntenos un poco de su trayectoria

Soy Juan Carlos Muñoz Diaz, desplazado por la violencia. Desde que llegue a Bogotá me he dedicado a la venta ambulante vendiendo rosarios y flores, a lo largo de más de 20 años, recorriendo la capital, trabajando más de 12 horas diarias, con el fin de llevar comida a mi casa.

¿Por qué quiere ser concejal de Bogotá?

Lo que me motivó es de que nosotros en todas las elecciones siempre hemos sido una estrategia política, siempre nos han visto como las personas que nos utilizan o nos ponen a trabajar, para recoger votos para los candidatos, con el compromiso de que ellos cuando estén en el Concejo nos van a apoyar, pero no los volvemos a ver. Necesitamos propuestas hechas por nosotras, que conocemos la realidad del vendedor ambulante, la economía popular que ha sido tan perseguida en Bogotá. No tenemos en la actualidad una representación real en el Cabildo Distrital.

¿A quién apoya a la alcaldía?

Por el momento, no he tomado una decisión.

¿Ha ocupado cargos públicos? ¿cuáles?

No

¿Ha tenido alguna investigación fiscal, disciplinaria o penal? De ser así, cuéntenos su caso

No

De ser electo, ¿cuál será su principal lucha en el Concejo?

Mi lucha es por la dignidad del vendedor y las familias más vulnerable y dar ejempla de honestidad.

Mencione tres proyectos que presentaría como concejal

1. Un proyecto mejoramiento de infraestructura a vendedores para atraer el turismo y espacios en centros comerciales para buscar la informatización de vendedores ambulante como en plaza España; 2. Legalización y mejoramientos de viviendas de familias vulnerable, y 3. Incentivar a la niñez y juventud a que practique el deporte y teatro.

A su criterio ¿qué requiere atención prioritaria en Bogotá?

EL metro y los temas sociales.

¿Cuál es su propuesta para mejorar la seguridad de la ciudad?

Herramientas tecnológicas. Para confrontar los problemas de seguridad es necesario la integración de sistemas automatizados que aportan a la mitigación del riesgo, como son alarmas, audio, video vigilancia, biometría, control de acceso, detección de intrusos, drones, entre otras herramientas tecnológicas y sumarle trabajo social. Y trabajar en proyectos de educación y ocupación del tiempo libre de nuestros jóvenes, para que no termines engrosando la fila de la delincuencia.

¿Está de acuerdo con la propuesta de que Bogotá tenga policía propia?

No.

Primera Línea del Metro ¿mantenerla como está contratada o modificarla?

Modificarlo y hacer un tramo subterráneo. El metro elevado contribuiría más a la inseguridad que vive Bogotá. Además, sería más costoso el subterráneo, pero es más seguro y a largo plazo más barato.

Corredor Verde por la Séptima ¿suspendería, modificaría o lo mantendría?

Suspenderlo, para concertar ajustes con la ciudadanía.

¿Qué prefiere expansión o densificación?

Hay que estudiar muy bien.

¿Qué se debe hacer con el relleno sanitario Doña Juana?

Incentivar más al reciclaje y con los orgánicos sacar abonos y buscar expertos, para que den indicaciones que alternativas para la ciudad.

Región Metropolitana: ¿Qué hacer para concretar la unión regional?

Hacer un estudio adecuado para no afectar la capital como a los municipios.

¿Está de acuerdo con crear nuevas localidades?

Si, porque esto mejoraría las poblaciones integradas. Sería bueno que los alcaldes locales fueran elegidos por el pueblo.

¿Cómo califica la gestión de la alcaldesa Claudia López?

Regular