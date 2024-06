Juan David Oliveros, de 12 años, desapareció en la localidad de Usme, esto se sabe

Juan David Oliveros, de 12 años, desapareció el pasado 16 de junio en el barrio La Fiscala, en la localidad de Usme. Foto: Archivo Particular

La incertidumbre por el paradero Juan David Oliveros tiene a su familia en vilo desde hace poco más de 24 horas. El joven salió a una tienda en el barrio La Fiscala, en la localidad de Usme el pasado domingo 16 de junio y desde entonces no ha regresado a casa.

“Nosotros, padre y madre de Juan David, por cuestiones de trabajo, los fines de semana debemos estar fuera de la ciudad, razón por la cual dejamos al niño bajo el cuidado de la abuela. Este fin de semana no fue la excepción, nos fuimos a trabajar y él se quedó con la abuela. En horas de la tarde del domingo 16 de junio, el niño le pidió permiso a la abuela para ir a la tienda a comprar alguna golosina. La abuela no le vio problema por ser algo cotidiano, lo dejó salir y luego el niño no regresó”, le contó a El Espectador, Juan Carlos Oliveros, padre del menor.

Pasadas unas horas, y ante ninguna señal que diera pistas del paradero del menor, su familia empezó la búsqueda. Ante la poca información que lograron recaudar con vecinos y conocidos del barrio, decidieron pegar carteles en zonas neurálgicas del sector. “Imprimimos 50 carteles y los pegamos en parques, zonas de restaurantes y en general en los lugares donde los muchachos del barrio se reúnen”, resaltó el padre del menor.

Por medio del rastreo satelital del teléfono celular de Juan David, su familia ubicó una casa en un sector cercano al barrio donde desapareció el menor. “Rastreando el GPS del teléfono nos dimos cuenta de que estaba en una vivienda de un sector de invasión cercano al barrio. Nos fuimos hasta allá, pero no logramos entrar. Por ahora solo sabemos que él está en algún lugar cercano a ese punto y sabemos que él tiene el teléfono porque ha respondido algunos mensajes”, señala Juan Carlos.

Días atrás el menor le manifestó a un familiar el deseo que tenía de irse de la casa porque sus padres no le permiten salir a ciertos lugares o a ciertas horas, entre otros motivos. “A él nunca le ha faltado nada, no es un niño maltratado ni con carencias como para que quisiera escaparse. Pensamos en que tal vez esté en la casa de algún compañero, porque ahora mismo están en vacaciones en el colegio. Sin embargo, esta es solo una conjetura, realmente no sabemos qué pasó con él y estamos muy preocupados, no sabemos si le pasó algo o le hicieron algo”, relata el angustiado padre.

“Estamos esperando si tenemos alguna razón de su paradero en las próximas horas. Si no aparece ya tenemos todo preparado para poner la denuncia oficial por desaparición”, mientras tanto, la búsqueda la siguen realizando familiares, vecinos y conocidos de la familia. El día de su desaparición, Juan David estaba vestido con un buzo beige y un pantalón negro.

Si usted ha visto a Juan David o tiene información de su paradero, puede comunicarse al 3204164776 o al 3002027153.

*La foto y los números de contacto se publican con la autorización expresa de la familia del menor.

