Juan Sebastián Gil, el candidato de la juventud

Juan Sebastián Gil Foto: Cortesía

El Espectador dará a conocer las propuestas de los candidatos al Concejo de Bogotá. Estas son las Juan Sebastian Gil Quimbayo, candidato por el Partido Liberal, quien dice que trabajará por la juventud, la seguridad, la movilidad y el medio ambiente.

Si es candidato al Concejo de Bogotá y desea participar en esta sección, puede conocer más detalles aquí.

Cuéntenos un poco de su trayectoria

Soy estudiante de ingeniería industrial, he participado en marchas y plantones en la ciudad de Bogotá, compartiendo ideas y mostrando que los jóvenes también aportamos a la democracia y a la construcción de país.

LEA: Cementerios de Bogotá: hallan presunto desfalco de $3.470 millones en contrato

¿Por qué quiere ser concejal de Bogotá?

Siento que debe haber una transformación en la dinámica política moderna de Colombia y creo firmemente que nosotros, los jóvenes, somos los encargados de la misma, por eso quiero llegar al Concejo.

¿A quién apoya a la alcaldía?

Apoyo a Carlos Fernando Galán

¿Ha ocupado cargos públicos? ¿cuáles?

No

¿Ha tenido alguna investigación fiscal, disciplinaria o penal? De ser así, cuéntenos su caso

No

Le puede interesar: ¿Continuidad o cambio? El pulso político detrás de los candidatos a la Alcaldía de Bogotá

De ser electo, ¿cuál será su principal lucha en el Concejo?

Mi principal lucha será la juventud, la seguridad, la movilidad y el medio ambiente de la ciudad.

Mencione tres proyectos que presentaría como concejal

La creación de más espacios dedicados a la innovación, con jóvenes y maestros de las universidades; que las obras de la ciudad se paguen cuando las mismas lleven un avance significativo, y promover espacios de concientización sobre la salud mental de los ciudadanos.

A su criterio ¿qué requiere atención prioritaria en Bogotá? (responder en video)

Los temas prioritarios son la seguridad y la movilidad. Estamos viviendo casos de asesinatos y robos a mano armada diariamente en la ciudad, donde nadie puede estar tranquilo, nadie puede salir a la calle sin tener la preocupación de que va a pasar algo. Hay robos en el SITP, en Transmilenio, en el servicio público, hasta en los barrios donde hay más seguridad. Este es un problema que aqueja a toda la ciudad y le vamos a aponer el foco desde el Concejo. Como también a la movilidad, que es difícil. Ahora ir de un punto A un punto B puede tardar casi una hora, que es lo mismo que ir de Soacha a Melgar, que es un recorrido de aproximadamente 90 kilómetros. Por lo cual eso va a ser el foco de esta campaña

¿Cuál es su propuesta para mejorar la seguridad de la ciudad?

Llegar a las zonas de alta criminalidad, entender el contexto por el cual los mismos tomas esas decisiones y brindarles trabajo y educación para que no deban recurrir a estos actos. Se debe entender la raíz de la delincuencia para poder combatirla.

Más información: Familia de David Triana en Bogotá dice que “lo citaron para matarlo”

¿Está de acuerdo con la propuesta de que Bogotá tenga policía propia?

No. Debido a que la policía actual perdería su autoridad, en caso de hablar de la creación desde 0 como lo es Movilidad, creo más conveniente crear, dentro de la misma policía, un grupo enfocado en la ciudad de Bogotá con personas de la misma ciudad.

Primera Línea del Metro ¿mantenerla como está contratada o modificarla?

Seguir el contrato como está adjudicado. Mantenerla, modificar sería más costoso y engorroso para la ciudad, la cual necesita una solución de movilidad urgente.

Corredor Verde por la Séptima ¿suspendería, modificaría o lo mantendría?

Mantener el proyecto como lo plantea la actual administración. Lo mantendría; necesitamos soluciones ambientalmente viables para mejorar la movilidad de la ciudad, así que este corredor puede ser un punto en la transformación de la misma.

¿Qué prefiere expansión o densificación?

Expansión hacia la parte occidental de la ciudad, formando un área metropolitana, pero, incentivando que las empresas se establezcan en los territorios de los municipios aledaños.

¿Qué se debe hacer con el relleno sanitario Doña Juana?

Este relleno debería desaparecer y se debería adoptar una nueva estrategia para el control de basuras, pero todo cambio debe empezar desde la cultura de los ciudadanos.

Región Metropolitana: ¿Qué hacer para concretar la unión regional?

Se deben plantear proyectos de infraestructura que permitan la unión del área, generando beneficios para ambas partes, con ello se lograría una reducción en la densificación de la ciudad y un mayor desarrollo económico, social y cultural de los municipios aledaños.

¿Está de acuerdo con crear nuevas localidades?

Si. Siento que es una buena idea, ya que hay localidades muy grandes como lo son Kennedy o Usaquén, las cuales, a mi parecer, deberían dividirse con el fin de tener un mayor control de área.

¿Cómo califica la gestión de la alcaldesa Claudia López?

Hizo lo que pudo con una situación como la pandemia, siento que sus formas no son del todo correctas debido a que, tiende a ser un poco dura a la hora de responder críticas, cuando la ciudad necesita unidad y dialogo, más no “se hace lo que yo diga o no se hace nada”; fenómeno que ha venido afectando a la ciudad desde mucho tiempo atrás, para muestra, el metro.