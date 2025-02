Juez envía a la cárcel a sujeto que pateó a patrullera de la Policía en Suba

Patrullera herida. Foto: Redes Sociales

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En las últimas horas, la Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de garantías al sujeto que aparece en un video pateando a la patrullera Luz Cristancho, de la Policía de Bogotá. Identificado como Carlos Manuel Martínez Ramos, y otro implicado, Dayan Luis López Banguera, serían imputados por el delito de violencia contra servidor público.

Le puede interesar: Concejal demandó decreto del gobierno Petro que aplaza recursos para obras viales

Los hechos investigados ocurrieron a las 10:00 de la noche del 23 de febrero, cuando la comunidad alertó sobre la agresión de un sujeto a su pareja sentimental. Al sitio llegaron los patrulleros Kevin Steven López Arias y Luz Marina Cristancho Triana, adscritos al CAI La Gaitana, para atender el caso.

La patrullera atendía un llamado de la comunidad por un posible caso de violencia intrafamiliar en el barrio San Pedro en Suba, en el norte de Bogotá. Cámaras de seguridad y testigos presenciales dan cuenta de cómo López Banguera habría agredido verbalmente a la uniformada, mientras que Martínez presuntamente la golpeó en varias oportunidades.

“La integrante de la Policía recibió una incapacidad de siete días por parte del Instituto Nacional de Medicina Legal. Ninguno de los procesados aceptó el cargo imputado por la Fiscalía y el juez determinó que Martínez Ramos deberá cumplir una medida privativa de la libertad en establecimiento carcelario, mientras que López Banguera continuará vinculado a la investigación”, informó la Fiscalía seccional Bogotá.

Esto dijo Luz Cristancho, patrullera agredida

Luz Cristancho, patrullera de la Mebog, contó lo que sucedió en Noticias Caracol. “Nos encontrábamos patrullando cuando una persona nos aborda alertando de que una mujer estaba siendo agredida”. La víctima de violencia pidió ayuda a la patrullera, quien reaccionó para proteger a la mujer.

En medio del altercado, la prioridad era esconder a la joven que estaba siendo asediada por uno de los agresores. “De la nada salió otro sujeto que se me abalanza y me agrede en cuestión de segundos. Lo que veo es que se viene hacia mí con el puño. No fui consciente de cómo me levanté”, relató la patrullera.

Siga leyendo: Así fue el momento exacto del choque entre Transmilenio y camioneta: revelan video

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.