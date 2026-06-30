Juez legalizó la captura de británico investigado por la muerte de Natalia Villalba

El hombre fue capturado en Ecuador. En entrevista con el diario británico The Sun negó cualquier vinculación con el crimen. Foto: Archivo particular

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Un juez de control de garantías de Bogotá declaró legal la captura del ciudadano británico Matthew Foster, señalado por la Fiscalía General de la Nación como el presunto responsable de la muerte de Natalia Villalba Angarita, de 36 años.

Los hechos investigados ocurrieron al interior de un apartamento ubicado en el barrio El Chicó, en el norte de la capital, donde el cuerpo de la joven fue hallado dentro de una maleta el pasado 22 de junio. El procedimiento de detención se hizo efectivo por agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) en el Aeropuerto Internacional El Dorado, luego de que Foster fuera capturado en territorio ecuatoriano. Su ubicación previa en el Aeropuerto de Quito se logró el viernes 26 de junio en atención a una orden de captura de la Seccional Bogotá y una notificación roja de Interpol que ordenaba su búsqueda internacional por ser el principal sospechoso del crimen de la modelo cucuteña.

De acuerdo con el material probatorio reunido por la Fiscalía, el investigado habría ejecutado acciones deliberadas para desviar la atención de las autoridades. Los indicios del CTI señalan que Foster ingresó al inmueble donde la víctima se encontraba sola, la agredió físicamente hasta causarle la muerte y manipuló el cuerpo para introducirlo en una maleta. “Posteriormente, el ciudadano extranjero ejecutó diversas maniobras dirigidas a alterar la escena de los hechos antes de huir de Colombia”, advierte la Fiscalía. Ante estos hechos, el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se pronunció a través de sus canales oficiales manifestando que el procesado tendrá que responder ante la justicia y que este doloroso caso no quedará en la impunidad.

De forma paralela al desarrollo judicial, se conocieron los detalles de una entrevista que Matthew Foster concedió al diario británico The Sun, en la cual expuso su versión de los hechos e incurrií en contradicciones que las autoridades analizan

Foster negó su responsabilidad en el feminicidio asegurando que no se encontraba en el apartamento debido a que esa tarde del 17 de junio estuvo en un pub viendo el partido de fútbol entre Inglaterra y Croacia, y que luego fue a un centro comercial por un helado, una cronología que según las autoridades no coincide con el crimen. Asimismo, el ciudadano británico justificó su salida de Colombia argumentando que supuestamente había recibido amenazas de muerte por parte de delincuentes debido a una deuda, lo que lo obligó a abandonar el país.

Sin embargo, la investigación que adelantan las autoridades nacionales advierten que el señalado fue visto en las cámaras de seguridad del edificio donde se hospedaba Villalba la misma fecha en la que asegura que estaba viendo el partido de fútbol. Las cámaras lo muestran, además, llevando un juego de sábanas a la lavanderia del edificio.

Fecha de continuación del juicio en veremos

A pesar de haberse surtido con éxito la legalización de la captura de Foster ante el juez de la República, el desarrollo de las audiencias concentradas sufrió una modificación en su cronograma. Por disposición del despacho judicial, y en atención a una solicitud puntual efectuada por el propio procesado, las etapas correspondientes a la imputación de cargos y la solicitud de medida de aseguramiento se reanudarán la próxima semana en una fecha que está por definirse.

El ciudadano británico deberá responder penalmente por los delitos de feminicidio agravado y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.

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