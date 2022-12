Juzgado aplaza nuevamente audiencia de Jhonier Leal

Jhonier Leal se encuentra recluido en la cárcel La Picota, al sur de Bogotá. Foto: Captura de pantalla audiencia 25 de Noviembre

Desde el Juzgado 55 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá se tomó la decisión de aplazar la audiencia preparatoria que estaba programada para las 9:00 a. m. de este 16 de diciembre en la cual se iba a procesar a Jhonier Leal, por el doble homicidio de su madre Marleny Hernández y su hermano Mauricio Leal.

Esta decisión se tomó luego de que su abogada defensora, Ana Julieth Velásquez Arcila solicitara reprogramar la continuación de la audiencia preparatoria, debido al fallecimiento de su abuela materna:

“Ella fue mi madre de crianza por lo que las circunstancias no me permiten presentarme. Si bien es cierto que el deceso ocurrió el pasado 9 de diciembre, las honras fúnebres y respectiva cremación serán llevadas a cabo los días 13 y 14 de diciembre respectivamente. En ocasión a la pérdida sufrida de mi ser querido, me encuentro en estado emocional difícil que me ha impedido atender las diligencias judiciales calendadas”, se lee en la carta enviada a la jueza Laura Patricia Melo Cristancho, quien lleva el caso.

En el mismo oficio la abogada defensora solicitó que la audiencia fuese reprogramada para el 3 de febrero del 2023; petición que no fue aceptada por la jueza, quien agendó la audiencia para el próximo 27 de enero del 2023 a las 9:00 a. m.

Cabe señalar que Jhonier Leal es procesado actualmente por los delitos de homicidio agravado y manipulación de elemento material probatorio. Acciones que su defensa busca desestimar a pesar de que confesó el crimen y hasta pidió perdón. Sin embargo, posteriormente se retractó, afirmando que “había aceptado por presión”.

Decisión que echó abajo el preacuerdo que le permitía permanecer solo 13 años en la cárcel, si contaba con un comportamiento intachable dentro del centro de reclusión. La apuesta de su defensa apunta demostrar su inocencia, aunque es importante mencionar que los aplazamientos han sido constantes en este proceso judicial que ha conmovido a todo el país.

