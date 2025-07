La agitación en la Bogotá de 1810 que dio origen a la celebración del 20 de julio

Desfiles del 20 de Julio en la historia capitalina. Foto: Ejército Nacional

La Plaza de Bolívar es el escenario central del desfile militar que se lleva a cabo cada 20 de julio en Bogotá y varias ciudades del país, en homenaje a uno de los eventos que marcaron el largo y truncado camino a la independencia. Detrás de esta fecha, hay un mito, y una historia que se remonta a 215 años atrás.

Aunque el protagonismo de la historia se lo ha llevado el mencionado “florero de Llorente”, lo que ocurrió ese día en la entonces Santafé (hoy Bogotá) fue el inicio de una tradición que perdura. Hoy, el desfile militar es símbolo del legado de independencia, de la consolidación del Estado soberano y la unidad nacional.

¿Qué pasó el 20 de julio en Bogotá?

Distintas perspectivas rodean lo que sucedió el viernes 20 de julio de 1810. De acuerdo con el libro Historia de Colombia y sus Oligarquías, en el que su autor, Antonio Caballero, entrega una visión de la historia nacional, recuenta que para esa época, el reino de España estaba bajo ocupación Francesa.

Esto había provocado que, por primera vez, y estando refugiados en Cádiz, la Junta de Gobierno español convocara unas Cortes en las que podrían participar las colonias americanas. El representante de la Nueva Granada fue Camilo Torres, quien fue encargado de redactar un memorial con las exigencias locales para dicha junta.

En el capítulo Todo por un florero, Caballero narra así el episodio: “la independencia que a continuación se proclamó fue el resultado inesperado de un incidente que a la clase representada por Torres se le salió de las manos por la imprevista irrupción del pueblo. La cosa fue así. Un puñado de abogados ambiciosos y ricos santafereños (...) habían planeado organizar un alboroto con el objeto de convencer al viejo y apocado virrey Amar y Borbón de organizar aquí una Junta como la de Cádiz".

“El pretexto consistió en montar un altercado entre un chapetón y un criollo en la plaza mayor de Santafé un día de mercado para soliviantar a la gente contra las autoridades. Fue escogido como víctima adecuada, comerciante español de la esquina de la plaza, José Llorente, conocido por su desprecio a los americanos”, narra en su libro el politólogo, historiador, escritor, periodista.

Como tenían previsto, Llorente se negó a prestar el florero; Antonio Morales, el criollo que fue a pedirlo, “apeló al localismo encendido de las turbas del mercado, en tanto que su compinche Acevedo y Gómez saltaba a un balcón para arengarlas con su famosa oración: “¡Si dejáis perder estos momentos de efervescencia y calor, antes de doce horas seréis tratados como sediciosos! ¡Ved los grillos y las cadenas que os esperan...!”.

Lo curioso es que esta narración de la historia, cuenta que lo ocurrido en la plaza no fue suficiente para encender a la Santafé de ese tiempo. “La cosa no pasó de darle una paliza a Llorente y, al parecer, de romper el florero, del cual hoy solo subsiste un trozo en un museo (...) La gente de la plaza se aburrió con la perorata incendiaria de Acevedo y empezó a dispersarse, y se necesitó que otro criollo emprendedor, el joven José María Carbonell, corriera a los barrios populares a amotinar al pueblo cuyo protagonismo no estaba previsto por los conspiradores".

Según cuenta en el capítulo, los estudiantes se unieron a los gritos de “¡cabildo abierto!”, “las chusmas desbordadas de San Victorino y Las Cruces incitadas por Carbonell, los despreciados pardos, los artesanos y los tenderos, las revendedoras y las vivanderas del mercado invadieron el centro“.

La agitación terminó con la conformación de la Junta, cuyo control tomaron los “ricos” y abrió paso al movimiento que finalmente le otorgó la independencia a la Nueva Granada.

Son muchas las obras e interpretaciones sobre esta particular fecha que, al día de hoy, continúa siendo el referente para conmemorar la independencia, a pesar de que este hito nacional no ocurrió sino hasta 1819, tras un largo proceso que culminó con la batalla de Boyacá el 7 de agosto de ese año.

No obstante, el desfile militar y policial siguió conmemorándose como una proclama a nuestra independencia. A continuación, el ejército compartió fotografías históricas de lo que ha sido este desfile:

Desfile del 20 de julio en Bogotá: ¿A qué hora y por cuáles calles pasará?

Bogotá se alista para una nueva conmemoración del desfile militar del 20 de julio, una celebración icónica de la fiesta patria nacional. Por tal motivo, las autoridades distritales ya anunciaron los horarios, así como el despliegue de desvíos y cierres viales para llevar a cabo la actividad.

En ese sentido, las autoridades confirmaron que la hora de inicio del desfile será a las 10:00 A.M., y que se llevará a cabo por importante corredor de la ciudad.

Teniendo en cuenta lo anterior, el desfile comenzará en la avenida Boyacá con calle 148 y avanzará por esta vía hasta la calle 80,en un recorrido de aproximadamente siete kilómetros por la localidad de Suba.

Cierres viales por desfile del 20 de julio

Los cierres viales por el desfile del 20 de julio comenzarán el domingo a las 5:00 a. m., en la avenida Boyacá, sentido norte-sur, como parte del operativo especial de movilidad para garantizar el desarrollo seguro del evento.

Ubicación de tropas antes y después del desfile

Con el fin de garantizar maniobras de embarque y desembarque de las tropas, se han programado cierres viales en tramos estratégicos del recorrido para el domingo, 20 de julio, a partir de las 5:00 a. m. Estos permitirán que las Fuerzas Militares se movilicen con orden en las horas previas y posteriores al evento.

Desembarque

La avenida Boyacá estará cerrada en sentido sur–norte, entre calles 153 y 167, y en sentido norte a sur entre las calles 169A y la 170.

Se restringirá el paso por la calle 169b, en el costado sur, y en sentido occidente a oriente, entre las carreras 68 y 62.

Cierre en la carrera 68 entre las calles 169b y 170.

Embarque

Cierre de la calle 86a entre la carrera 70c y la avenida Constitución.

Avenida Boyacá estará cerrada, sentido sur–norte, entre las calles 79 y 116.

