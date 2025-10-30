Logo El Espectador
Bogotá
Agudización de violencia en la U. Nacional trasciende a residentes y la movilidad

El conflicto, que escaló este año en la institución, afecta la convivencia urbana y el transporte. Hablamos con vecinos y analizamos cómo el factor de seguridad se queda corto, incluso en la institución.

María Angélica García Puerto
30 de octubre de 2025 - 06:00 p. m.
La UNDMO ha realizado 26 intervenciones este año. Desde vicerrectoría también pidieron a la Policía, disminuir el uso de gases lacrimógenos por la afectación que genera a quienes son ajenos de los disturbios.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

“Los martes y los jueves tenemos que prepararnos, porque sabemos lo que viene”, dice Adriana Arenas, presidenta de la Junta de Acción Comunal (JAC) del barrio Acevedo Tejada, uno de los barrios de Teusaquillo que colinda con el campus de la Universidad Nacional sede Bogotá.

Hace 55 años vive en el sector y en su cotidianidad, entre el trabajo, la familia y el ocio, también está anticiparse con tapabocas y el cierre de ventanas, por los disturbios que, entre estudiantes y uniformados de la UNDMO, protagonizan casi como un encuentro “sagrado”.

“E...

Cubre temas de seguridad, primera infancia, educación, movilidad, derechos humanos y género.@_amariag
