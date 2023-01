La alcaldesa, Claudia López, asegura que no habrá paro de taxistas el 23 de enero

El paro de taxistas estaba programado para el 23 de enero con plantones en diferentes partes de Bogotá.

El paro de taxistas anunciado para el 23 de enero fue suspendido, de acuerdo con el video compartido por la alcaldesa Claudia López. “Quiero dar un parte de tranquilidad. Representantes del gremio de taxis nos han dejado saber que seguirán participando en las mesas de diálogo con @SectorMovilidad @MinTransporteCo y no realizarán paro. Feliz regreso a clases para niñas y niños mañana! Feliz semana para todos!”, escribió la alcaldesa en su tweet.

“Nos han dejado saber los líderes del sector de taxi que no tienen planeado hacer un paro mañana, que aceptan la mesa de diálogo que ha mantenido la Secretaría de Movilidad y que ahora va a estar acompañada por el Ministerio de Transporte”, aseguró Claudia López en su video.

Los líderes del gremio habían convocado las protestas debido a su inconformismo frente a las irregularidades que, según ellos, se vienen presentando con los agentes de tránsito en la ciudad. Hugo Ospina, presidente de la Asociación de Propietarios y Conductores de Taxi, indicó que se movilizarían y realizarían plantones en varios puntos de la ciudad el próximo lunes 23 de enero de 2023 en rechazo a procedimientos irregulares en contra de taxistas en Bogotá y en otras ciudades del país.

“El 23 de enero nos tomamos la ciudad nuevamente porque siguen los abusos y la Secretaría de Movilidad no nos da la cara. Este lunes habrá una gran toma de la ciudad, ya no los poquitos que paramos”, había anticipado el vocero de los taxistas. “La alcaldesa quiere quedar bien en todo. Alcaldesa, yo no soy responsable de la movilidad en Bogotá. Usted tiene paralizada la ciudad por la cantidad de obras sin obreros en todo lado”.

Aunque el paro no se realizará el paro como se había programado, los taxistas realizaron bloqueos en la calle 26 el pasado 20 de enero ante la inmovilización de un taxi en un procedimiento que aseguran no fue legal. Según Ospina, estas actividades se extenderán hasta el 22 de febrero, fecha en la que se estaría programando un paro nacional de taxistas si el presidente Gustavo Petro no responde a las peticiones hechas de manera conjunta.

