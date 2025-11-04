Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Bogotá
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

“La ambición de Bogotá es un modelo para otras ciudades”: CEO de Earthshot Prize

Jason Knauf, CEO del premio que otorga la corona inglesa, habla del camino que llevó a la capital a la nominación, que podría valerle un reconocimiento de £1 millón.

Redacción Bogotá
Redacción Bogotá
04 de noviembre de 2025 - 06:00 p. m.
Jason Knauf, CEO del Premio Earthshot
Jason Knauf, CEO del Premio Earthshot
Foto: Premio Earthshot

El pasado 4 de octubre Bogotá fue nominada como finalista en la categoría ‘Limpiar Nuestro Aire’, de los premios Erathshot, uno de los galardones más prestigiosos en materia ambiental a nivel global.

El galardón, lanzado por la Fundación Real y el Príncipe Guillermo en 2020, busca, fundamentalmente, encontrar y financiar soluciones innovadoras que ayuden a restaurar nuestro planeta. Cada año, cinco ganadores reciben un millón de libras esterlinas para escalar sus soluciones en las cinco categorías principales: Proteger y Restaurar la...

Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

Todas las noticias de Bogotá están aquí. El Espectador, el valor de la información.@bogotaEEbogota@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Noticias de Bogotá

Calidad del aire en Bogotá

ZUMA Bogotá

Eartshot prize

Jason Knauf

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.