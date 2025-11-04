“La ambición de Bogotá es un modelo para otras ciudades”: CEO de Earthshot Prize

Jason Knauf, CEO del Premio Earthshot
Foto: Premio Earthshot
El pasado 4 de octubre Bogotá fue nominada como finalista en la categoría ‘Limpiar Nuestro Aire’, de los premios Erathshot, uno de los galardones más prestigiosos en materia ambiental a nivel global.
El galardón, lanzado por la Fundación Real y el Príncipe Guillermo en 2020, busca, fundamentalmente, encontrar y financiar soluciones innovadoras que ayuden a restaurar nuestro planeta. Cada año, cinco ganadores reciben un millón de libras esterlinas para escalar sus soluciones en las cinco categorías principales: Proteger y Restaurar la...
Por Redacción Bogotá
