La apuesta del Distrito para feminizar el sector transporte en Bogotá

Se trata de un proyecto de la Alcaldía Mayor de Bogotá en alianza con la Agencia Francesa de Desarrollo y Expertise France. Foto: Alcaldía Mayor

De acuerdo con el Departamento Nacional de Estadística -Dane- y sus resultados de la Gran Encuesta Integrada de Hogares, para septiembre de 2022, la tasa de desempleo del total nacional fue de 10,7 %. Comparado con el mismo periodo de 2021, el nivel de población ocupada se incrementó en cerca de 1,7 millones de personas.

Lea también: “Necesitamos que la comunidad nos ayude a prevenir las tragedias”, director Idiger

Sin embargo, se mantiene la brecha de género en la contratación. Mientras que la tasa de hombres desempleados en Bogotá fue de 8,8 %, la de mujeres llegó a 13,5 %. Diferencia de 4,7 puntos porcentuales.

Con este panorama, las secretarías de Movilidad y de la Mujer le están apostando a feminizar la profesión de choferes de colectivos en Bogotá. Con dicho propósito se implementa un proyecto que busca formar a 80 mujeres en la conducción de vehículos de transporte público en la capital, a la par que le apuesta a la vinculación de ellas en oficios no convencionales en el sector transporte.

Según el Observatorio de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, el 82,7 % de las personas involucradas en accidentes son hombres, cifra que denotaría el nivel de cuidado al volante que tienen las damas.

Aspecto en el que concuerda Sandra Patricia Monstoque, de 47 años, quien hace parte de las beneficiarias del Proyecto de Conducción Ecológica para la calificación en oficios no convencionales en el sector transporte, que apoya la Agencia Francesa de Desarrollo -AFD-, y Expertise France en la alianza con la Secretaría de Movilidad y la Alcaldía Mayor de Bogotá:

“Las mujeres somos más prudentes para manejar que los hombres. Si se miran las estadísticas en Colombia las que menos tenemos accidentes somos las mujeres porque somos más precavidas”, afirma esta nueva conductora.

Según los organizadores, el principal impacto que se persigue con este proyecto es la feminización del transporte público, tanto en términos de empleo como de uso, y la mejora de la sensación de seguridad en los colectivos mediante la certificación y cualificación de mujeres en el oficio de conductoras para buses, incluyendo la recategorización de licencias de conducción (B1 a C2 o C1 a C2) y formación complementaria.

“Esta oportunidad llegó justo cuando más la necesitaba. Aunque en principio me sentía llena de miedo por los nuevos retos, mis hijos me impulsaron a continuar con el cambio de vida que estaba buscando. El proyecto me pagó la recategorización para el pase C1 y C2 y me capacitaron para aprender a manejar vehículos grandes. Hoy me siento orgullosa, empoderada y con la motivación de cambiarle la cara al transporte público de Colombia” explica Sandra.

De acuerdo con Paula Barrios, encargada de proyectos de Desarrollo Social y Género para Colombia de la Agencia Francesa de Desarrollo, se trata de una apuesta por apoyar el derecho al trabajo de las mujeres en condiciones de igualdad y dignidad, con el fin de cerrar las brechas de género.

Actualmente, 12 de ellas laboralmente ya están vinculadas con operadores privados de transporte. Se espera que las demás se vinculen finalizando este mes de noviembre.

“El proyecto piloto, en el que se invirtieron 180 millones de pesos, garantiza que después de la capacitación y recategorización de su licencia, las mujeres tengan empleo. Seguimos trabajando en pro a la inclusión de mujeres en sectores altamente masculinizados como el sector transporte para contribuir a la igualdad de género” cuenta Paula Barrios de la AFD.

Iniciativa que fomenta el empoderamiento económico, político y social de las mujeres para reducir las desigualdades a las que han estado sometidas por la imposición machista en una sociedad como la nuestra.

Nota relacionada: ¿Piensa tomar licor en diciembre? Policía incautó 1.135 botellas de contrabando.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.