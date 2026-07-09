La apuesta que nació en Bogotá para enfrentar la sed en La Guajira

El prototipo puede generar hasta mil litros de agua potable al día. Se estima que un solo desalinizador puede beneficiar al 26% de una comunidad de 1.500 personas. Foto: Óscar Pérez

Tras el racionamiento, mientras Bogotá buscaba nuevas fuentes de abastecimiento y las autoridades exploraban el potencial de los pozos subterráneos, en un laboratorio universitario desarrollaban una tecnología para responder otra pregunta: ¿qué hacer cuando hay agua, pero contiene mucha sal? La respuesta, que intenta construir un grupo de investigadores, es un prototipo de desalinización capaz de generar agua apta para el consumo humano, mediante ósmosis inversa, tecnología que usa membranas especializadas para separar sales e impurezas.

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