La asesoría de $81 mil millones que le dio pérdidas de más de medio billón de pesos a ETB

Basado en los hallazgos administrativos de la Contraloría Distrital, el concejal de Bogotá Diego Cancino denunció que ETB “tomó decisiones erróneas al contratar a Delta Partners, firma que asesoró, entre otros, el negocio de móviles y que tuvo contratos con ETB por más de $81 mil millones entre el 2013 y 2016″, señaló el funcionario.

De acuerdo con Cancino, además de los millonarios contratos, la asesoría se le hizo a un negocio que dejó pérdidas por más de $612 mil millones. Y es que, según la Contraloría, ETB suscribió al menos tres contratos de consultoría con Delta Partners en el 2012, 2013 y 2015 por casi $66 mil millones.

El propósito de estos contratos era estudiar la “prefactibilidad del negocio de móviles, identificar y acompañar la negociación de alianzas estratégicas, diseñar la estrategia comercial del negocio, entre otras actividades”.

Esta asesoría se habría llevado el 16% de la inversión realizada por ETB en el negocio de móviles, es decir, $66 mil millones sobre el total invertido entre 2013 y 2020 que fue $411 mil millones. “Y sólo por un contrato (No. 4600014865) Delta Partners recibió la extraordinaria suma de $21 mil millones, por una asesoría que terminó en un rotundo fracaso para ETB”, informó el concejal.

Y agregó que “Sergio González, cuando fue vicepresidente en 2012, contrató a Delta Partners sin cumplir con los requerimientos técnicos exigidos en la invitación pública y que, contrario a lo que documentó ETB en un informe, hubo otro oferente que sí cumplía los requisitos técnicos (Contraloría de Bogotá, 2016, Informe de Auditoría de Regularidad)”.

Según la Contraloría de Bogotá, ETB firmó un contrato por tres millones de dólares con una unión temporal de empresas creadas por Delta Partners que tenían un capital de 10 mil dólares (0,3% del valor del contrato). Es decir, el valor del contrato fue 300 veces el capital de la empresa.

Dentro de lo encontrado por la Contraloría también hay inconsistencias en los documentos soporte de algunos contratos, estos serían: contrato No. 4600014784; pago al consultor por encima de lo presupuestado (contrato No. 4600013217); insuficiencia de estudios económicos para soportar la estimación de los valores de los contratos (contrato No. 4600012801); pagos en moneda extranjera sin justificación (contrato No. 4600012801); y ejecución del contrato sin constitución de las pólizas de garantías (contrato No. 4600011841), entre otros.

“Existen serios cuestionamientos no sólo por el valor de las consultorías, sino por los innumerables hallazgos administrativos establecidos por la Contraloría. ¿Cómo es posible que se contrate una asesoría con tantas irregularidades para estructurar un negocio, se paguen sumas exorbitantes y que luego el negocio resulte en un fracaso para ETB?”, señaló Cancino.

¿Qué responde ETB?

La empresa señaló que la elección de la empresa Delta Partners como asesora “no se hizo a dedo” y que se llevó a cabo de un proceso en el que se presentaron cuatro ofertas, “salvaguardando así la libre concurrencia y la selección objetiva”.

Agregaron que la auditoría que estaba llevando a cabo la Contraloría se cerró “con acción de mejoramiento cumplida. (...) en ningún momento cuestionaron la conducta ni fiscal ni disciplinaria del proceso de contratación”.

En cuanto a las presuntas pérdidas que dio el negocio asesorado por Delta Partners, la empresa agregó que tenía 390.000 usuarios móviles “cuando el modelo de negocio de Delta proyectaba 338.000″.

