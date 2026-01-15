La brecha que se abre entre la oferta y los intereses de la juventud en Bogotá

Economía, administración y contaduría, áreas que históricamente tienen mayor número de matriculados jovenes, pasaron de 308.729 en 2021 a 262.126 en 2024. Foto: Cortesía Maloka

Bogotá es una ciudad que envejece rápidamente. Mientras que en la actualidad más del 15 % de la población tiene 60 años o más, para 2050 el porcentaje será del 27 %, una cifra que se suma a la tasa de fecundidad que pasó de 1,8 hijos en 2000 a solo 0,8 en 2024. Pero mientras la capital se prepara para un futuro escenario con más canas, el presente inmediato de 1.874.583 jóvenes bogotanos avanza rápidamente entre dos fronteras contrarias que requieren mayor atención: la brecha de acceso a las oportunidades y lo que verdaderamente busca o...