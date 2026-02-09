La cancha en disputa: lluvias, eventos masivos y el deterioro del césped de El Campín

Sencia trabaja en reparar las zonas de la grama que están más afectadas. Foto: Sencia

Las últimas semanas, la grama del Estadio El Campín ha sido motivo de debate. El tema, antes reservado para los medios deportivos, pasó a ser epicentro de editoriales y reparos desde el Concejo de Bogotá. Y es que la erosión del campo puso el foco en un asunto más complejo: la concesión de un bien público (el estadio) a un...