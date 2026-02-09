Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Bogotá
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

La cancha en disputa: lluvias, eventos masivos y el deterioro del césped de El Campín

El estado de la cancha pasó de ser una queja deportiva a un asunto público. Entre suspensiones de partidos, llamados de atención de la Dimayor y la operación del estadio a cargo de Sencia, la gramilla hoy resume un conflicto sobre uso intensivo, control institucional y posibles sanciones.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Miguel Ángel Vivas Tróchez
Miguel Ángel Vivas Tróchez
09 de febrero de 2026 - 02:44 p. m.
Sencia trabaja en reparar las zonas de la grama que están más afectadas.
Sencia trabaja en reparar las zonas de la grama que están más afectadas.
Foto: Sencia

Las últimas semanas, la grama del Estadio El Campín ha sido motivo de debate. El tema, antes reservado para los medios deportivos, pasó a ser epicentro de editoriales y reparos desde el Concejo de Bogotá. Y es que la erosión del campo puso el foco en un asunto más complejo: la concesión de un bien público (el estadio) a un...

Miguel Ángel Vivas Tróchez

Por Miguel Ángel Vivas Tróchez

Periodista egresado de la Universidad Externado de Colombia interesado en Economía, política y coyuntura internacional.juvenalurbino97 mvivas@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

El Campín

Sencia

IDRD

Millonarios

Santa Fe

Dimayor

Fútbol colombiano

Estadio de Bogotá

 

Pacho(03562)Hace 34 minutos
Los estadios NO son para eventos distintos al FÚTBOL. Meterle 25000 personas a una gramilla es una estupidez.
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.