La Candelaria ¿Retrasos en obras de espacio público? El debate por andenes accesibles

La localidad, para 2019, contaba con 0 m² de espacio público por habitante y el 60 % de andenes de los 350 segmentos, no cuentan con las especificaciones técnicas.
Para nadie es un secreto que los andenes de La Candelaria sufren de varios males: algunos son angostísimos y muchos se encuentran deteriorados o con baldosas escupidoras. En algunas cuadras, como la carrera cuarta o quinta, entre 12c y 10, dos personas no pueden caminar una junto de la otra sin temor a que uno sienta a centímetros el pasar de vehículos y buses, o en otras, las obras obstaculizan el paso a tal punto de que la gente debe caminar sobre el carril vehicular. La problemática se acrecienta cuando las obras no avanzan, caso que tiene...
