Bogotá
La Candelaria ¿Retrasos en obras de espacio público? El debate por andenes accesibles

En La Candelaria el 60% de los 350 segmentos de andenes no cumplen las especificaciones técnicas. Para mejorar el espacio público de la zona histórica de Bogotá, la pasada administración adjudicó un contrato que acumuló dos años de retrasos y prórrogas. La obra estaría ya en 93 %. Esto explicó la Alcaldía Local.

Juan Camilo Parra
11 de diciembre de 2025 - 01:00 a. m.
La localidad, para 2019, contaba con 0 m² de espacio público por habitante y el 60 % de andenes de los 350 segmentos, no cuentan con las especificaciones técnicas.
Foto: Juan Camilo Parra

Para nadie es un secreto que los andenes de La Candelaria sufren de varios males: algunos son angostísimos y muchos se encuentran deteriorados o con baldosas escupidoras. En algunas cuadras, como la carrera cuarta o quinta, entre 12c y 10, dos personas no pueden caminar una junto de la otra sin temor a que uno sienta a centímetros el pasar de vehículos y buses, o en otras, las obras obstaculizan el paso a tal punto de que la gente debe caminar sobre el carril vehicular. La problemática se acrecienta cuando las obras no avanzan, caso que tiene...

Juan Camilo Parra

Por Juan Camilo Parra

Periodista egresado de la Universidad Externado de colombia con experiencia en cubrimiento de orden público en Bogotá.jparra@elespectador.com
