La candidatura de Leonardo Donoso a la alcaldía de Chía se mantiene en pie

Este 4 de octubre el Consejo Nacional Electoral (CNE) negó la solicitud de revocatoria de la inscripción de Leonardo Donoso Ruíz, candidato a la alcaldía de Chía. La información la dio el CNE por medio de la resolución n.° 9907 del 18 de septiembre de 2023, la cual fue firmada por la presidenta, Fabiola Márquez Grisales; el vicepresidente, Álvaro Prada; y por la magistrada Alba Lucía Velázquez.

Por lo tanto, la candidatura de Donoso sigue en firme. Cabe recordar que el candidato se inscribió por la coalición ‘En Acción’, conformada por los partidos Colombia Justa Libre, Demócrata Colombiano, Todos Somos Colombia y Ecologista Colombiano.

Sin embargo, Donoso fue denunciado por Nicolás Casas Prieto, quien afirmó que el candidato no renunció un año antes de la fecha de elección, tal como lo dicta la ley, a su cargo en la Gobernación de Cundinamarca, asimismo, recalcó que Donoso llevó a cabo actividades consistentes en ordenación del gasto.

Motivo por el cual el CNE estudió las pruebas en las se evidencia que el 26 de octubre de 2022, el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, derogó los decretos en los que a través de estos había delegado al candidato Donoso ante las juntas del Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca, la Agencia Catastral de Cundinamarca, Hábitat y Vivienda, Beneficencia de Cundinamarca, la Empresa Industrial y Comercial Lotería de Cundinamarca y la Empresa Férrea Regional S.A.S.

Por lo tanto, el CNE rectificó que el candidato no habría violado ninguna ley, por lo que no hay motivos para inhabilitar su candidatura. Esos sí, recalcando que las funciones de Donoso, como asesor del despacho de la Gobernación de Cundinamarca, no tuvieron que ver con el municipio de Chía.

Uno de los magistrados del CNE mencionó también que las funciones que ejerció Donoso como miembro de “consejos directivos, comités internos y juntas directivas del Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca; la Agencia Catastral de Cundinamarca; Hábitat y Vivienda; Beneficencia de Cundinamarca, la Empresa Industrial y Comercial Lotería de Cundinamarca; y la Empresa Férrea Regional S.A.S, tuvo lugar hasta el 26 de octubre 2022, lo que implica que no sobrepasó los 12 meses que establece la ley”.

Y frente a estas pruebas recopiladas y estudiadas, el CNE decidió negar la solicitud de revocatoria de la inscripción de Donoso, por lo que hoy su candidatura sigue en firme.

