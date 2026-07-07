La captura de ‘Maracucho’ y el mito de las siete cabezas: ¿por qué no cae el Tren de Aragua?

La captura de alias “Maracucho” fue realizada durante un operativo conjunto de la Policía y la Fiscalía en Los Mártires. Foto: Policía metropolitana de Bogotá

Néstor Luis Castro Méndez, alias ‘Maracucho’, es el último cabecilla del Tren de Aragua capturado en Bogotá. Fue el 2 de julio y con él ya van 15 líderes arrestados en la ciudad desde 2022, según la Policía. Pese al resultado, expertos dudan sobre la eficacia para debilitar este grupo delincuencial que, también opera bajo un modelo de franquicia criminal y sigue sembrando el terror en la capital.

En la operación participaron el Gaula y la Fiscalía que, tras un año de investigación, llegaron hasta una vivienda del barrio Molinos (Rafael Uribe...