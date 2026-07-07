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La captura de ‘Maracucho’ y el mito de las siete cabezas: ¿por qué no cae el Tren de Aragua?

Van 15 cabecillas de esta organización capturados en Bogotá y, aunque parece un gran golpe, expertos coinciden en que no es suficiente. Mientras tanto, las víctimas ya saben lo que vendrá: un bucle infinito de sucesores en la línea de mando.

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María Angélica García Puerto
María Angélica García Puerto
07 de julio de 2026 - 07:00 p. m.
La captura de alias “Maracucho” fue realizada durante un operativo conjunto de la Policía y la Fiscalía en Los Mártires.
La captura de alias “Maracucho” fue realizada durante un operativo conjunto de la Policía y la Fiscalía en Los Mártires.
Foto: Policía metropolitana de Bogotá

Néstor Luis Castro Méndez, alias ‘Maracucho’, es el último cabecilla del Tren de Aragua capturado en Bogotá. Fue el 2 de julio y con él ya van 15 líderes arrestados en la ciudad desde 2022, según la Policía. Pese al resultado, expertos dudan sobre la eficacia para debilitar este grupo delincuencial que, también opera bajo un modelo de franquicia criminal y sigue sembrando el terror en la capital.

En la operación participaron el Gaula y la Fiscalía que, tras un año de investigación, llegaron hasta una vivienda del barrio Molinos (Rafael Uribe...

María Angélica García Puerto

Por María Angélica García Puerto

Cubre temas de seguridad, primera infancia, educación, movilidad, derechos humanos y género.@_amariag
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