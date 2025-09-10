La CAR quiere tener un satélite para reforzar la defensa ambiental en Cundinamarca

La CAR Cundinamarca anunció un hecho histórico: el departamento contará con el primer satélite de misionalidad ambiental del país, a través de un convenio de cooperación internacional con Emiratos Árabes y Noruega. Foto: Car Cundinamarca

Ya es un lugar común decir que los desafíos climáticos no dan espera y que las consecuencias del calentamiento global exigen soluciones inmediatas para mitigar los inevitables efectos que se avecinan. Sumado al esfuerzo de los gobiernos y la participación de la academia, la comunidad científica y la sociedad civil, avanzar en los objetivos de adaptación al cambio climático requiere, por ejemplo, ir de la mano con los avances tecnológicos que permitan fortalecer los monitoreos, optimizar la recolección de datos y mejorar los sistemas de...