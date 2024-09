La carta con la que Jhonier Leal denuncia requisas en su celda de La Picota

Jhonier Leal se encuentra recluido en la cárcel La Picota, en Bogotá, desde abril de 2022.

Jhonier Leal, condenado a más de 55 años de cárcel por el asesinato de su madre y hermano, volvió a llamar la atención, esta vez ante la Procuraduría General de la Nación. En una carta escrita a mano y firmada el 9 de septiembre -tres meses después de la condena- el recluso advierte a la Procuraduría presuntos cateos irregulares en horas de la noche y supuestos maltratos que él mismo califica como “torturas psicológicas”.

Le puede interesar: INPEC confirmó traslado de Jhonier Leal a una cárcel de máxima seguridad

La carta de Leal llega a los despachos de la Procuraduría luego de que, a finales de agosto, el INPEC confirmara el traslado del recluso a una cárcel de máxima seguridad en Cómbita (Boyacá), cárcel donde han pasado los delincuentes más peligrosos del país. La decisión que tomó el instituto penitenciario, se dio después de que recibieran información, por medios públicos abiertos como Tiktok, de un posible uso y realización de llamadas con celulares por parte de Jhonier, “así como que goza de beneficios no autorizados por la Ley”, señaló la misiva del instituto.

Por su parte, Leal, describe en su carta del 9 de septiembre, supuestos registros irregulares a en su celda, en horas de la noche. “En el mes de agosto, en horas de la noche, después de las 8:15 de la noche, y el día 4 de este mes (septiembre), fui visitado mientras dormía por funcionarios del INPEC, quienes con orden de cateo enviada por la Fiscalía, me requisaron de manera indebida en la celda en la que estoy. No me dejaron observar la requisa y eso vulnera mi derecho a no ser molestado después de las 8:00 p.m. y a observar los registros”, arranca la misiva del condenado.

Añade Jhonier en su carta que “estar preso no es motivo para que usen métodos de tortura psicológica, persecución o constreñimiento contra mí, ya que estas acciones me denigran aún más (...) Hay muchos que defienden mi derecho. Por tanto, pido a este ente (Procuraduría) me den la protección, Control e investigación para que la Fiscalía, en cabeza del Fiscal Mario Burgos, me respeten”, concluye la carta.

La abogada de Jhonier, Ana Julieth Velásquez, ha solicitado “de manera formal y urgente”, medidas de seguridad “necesarias y adecuadas para garantizar la vida e integridad”, de su cliente, no solo durante su traslado, sino durante su permanencia en el establecimiento carcelario. “Es fundamental que se adopten las precauciones pertinentes para asegurar su integridad física y psicológica en todas las etapas, dado el contexto y las circunstancias que rodean su situación”, concluyó la togada.

Condena de Jhonier Leal

Luego de casi tres años del asesinato del estilista Mauricio Leal y su madre Marleny Hernández, Jhonier Leal fue condenado el pasado mes de junio a 55 años y 3 meses de prisión, como autor material del doble crimen. La jueza, luego de hacer el recuento y explicar la gravedad de cada delito, indicó la pena que debe pagar Leal: 663 meses de prisión, lo que equivale a 55 años y tres meses de prisión. Adicionalmente, impuso una multa de 200 salarios mínimos y compulsó copias para que la justicia especializada incluya los $50 millones que le incautaron a Leal, dentro de la investigación por presunto lavado de activos que tiene abierta la Fiscalía.

Durante la descripción de los argumentos, la juez indicó cómo cada una de las pruebas analizadas apuntaban a que Jhonier habría sido el autor material de la muerte de sus familiares. En primera instancia, la juez demostró cómo la teoría de un suicidio por parte de Mauricio Leal, el cual respaldaba una de las teorías de la defensa del acusado, era falsa.

En la lectura del fallo condenatorio, la juez determinó la culpabilidad de Leal en el doble homicidio y de la ocultación de pruebas. Lo hizo, después de negar la preclusión del caso, en el que la defensa del detenido insistía desde finales de enero. En consecuencia, Leal continuó recluido en la cárcel La Picota a la espera de la sentencia. Ahora, le espera un traslado para continuar cumpliendo la condena en un centro carcelario de máxima seguridad.

Siga leyendo: Empresa Metro amplió el plazo para licitación de segunda línea del Metro de Bogotá

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.