Inicie el 2026 con empleo: estas son las vacantes disponibles en Bogotá

La capital cierra el 2025 con buenas noticias para quienes están en búsqueda de empleo. A pocos días de iniciar el nuevo año, la ciudad mantiene activa una amplia oferta de vacantes formales que permiten a muchas personas acceder a oportunidades laborales vigentes, incluso en una temporada en la que tradicionalmente baja la contratación.
La Secretaría Distrital de Desarrollo Económico confirmó que, pese al cierre de año, continúan disponibles ofertas en distintos sectores y niveles de formación, que van desde cargos operativos hasta perfiles técnicos y profesionales. Las vacantes estarán abiertas hasta el próximo 3 de enero de 2026, lo que amplía las posibilidades de vinculación laboral para quienes aún buscan empleo.
“Cerrar el año con vacantes activas y abrir el 2026 con oportunidades laborales demuestra que en Bogotá el empleo no se detiene. Seguimos acercando la oferta a las localidades para que más personas puedan acceder a un trabajo formal”, señaló Bibiana Quiroga, subdirectora de Empleo y Formación de la entidad.
La Unidad Móvil de Empleo recorre la ciudad
Como parte de esta estrategia, la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico continuará con la Unidad Móvil de Empleo, una iniciativa que lleva los servicios de intermediación laboral directamente a los barrios de la ciudad.
Este punto de atención estará ubicado en el Centro Comercial Altavista, en la localidad de Usme, los días 29 y 30 de diciembre de 2025, así como el 2 y 3 de enero de 2026.
Los horarios de atención serán:
Lunes a viernes: de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.
Sábado: de 8:00 a. m. a 12:00 m.
Durante estas jornadas, la ciudadanía podrá:
- Registrar o actualizar su hoja de vida
- Recibir orientación laboral personalizada
- Conocer las vacantes disponibles
- Acceder a procesos de formación
- Recibir asesoría para emprendimiento y empleo formal
Vacantes disponibles
La oferta laboral incluye cargos en distintos sectores económicos, entre ellos:
- Auxiliar de cocina
- Chef y auxiliares de producción
- Cajeros y meseros
- Operarios de producción y empaque
- Auxiliares de bodega
- Técnicos eléctricos
- Conductores (C2 y sector construcción)
- Auxiliares y jefes de enfermería
- Tecnólogos en radiología
- Auxiliares de odontología
- Ingenieros civiles
- Ayudantes de obra
- Auxiliares logísticos
- Brigadistas y bandereros
- Asesores de cartera
- Profesionales en contabilidad
- Operadores de bus zonal
- Esteticistas, entre otros perfiles
¿Dónde consultar las vacantes?
Las personas interesadas pueden conocer todas las ofertas vigentes a través de:
- El Portal del Servicio Público de Empleo, donde pueden registrar o actualizar su hoja de vida.
- El canal oficial de WhatsApp “Empleo en Bogotá”, habilitado por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico para difundir vacantes, jornadas de empleo y orientación laboral.
En medio de los retos del mercado laboral, estas estrategias buscan reducir las brechas de acceso al empleo y facilitar que más ciudadanos encuentren una oportunidad acorde a su perfil. Consultar los canales oficiales y participar en las jornadas puede marcar la diferencia para quienes buscan iniciar el 2026 con trabajo.
