Inicie el 2026 con empleo: estas son las vacantes disponibles en Bogotá

Este punto de atención estará ubicado en el Centro Comercial Altavista, en la localidad de Usme, los días 29 y 30 de diciembre de 2025, así como el 2 y 3 de enero de 2026. Foto: Cortesía

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La capital cierra el 2025 con buenas noticias para quienes están en búsqueda de empleo. A pocos días de iniciar el nuevo año, la ciudad mantiene activa una amplia oferta de vacantes formales que permiten a muchas personas acceder a oportunidades laborales vigentes, incluso en una temporada en la que tradicionalmente baja la contratación.

La Secretaría Distrital de Desarrollo Económico confirmó que, pese al cierre de año, continúan disponibles ofertas en distintos sectores y niveles de formación, que van desde cargos operativos hasta perfiles técnicos y profesionales. Las vacantes estarán abiertas hasta el próximo 3 de enero de 2026, lo que amplía las posibilidades de vinculación laboral para quienes aún buscan empleo.

“Cerrar el año con vacantes activas y abrir el 2026 con oportunidades laborales demuestra que en Bogotá el empleo no se detiene. Seguimos acercando la oferta a las localidades para que más personas puedan acceder a un trabajo formal”, señaló Bibiana Quiroga, subdirectora de Empleo y Formación de la entidad.

La Unidad Móvil de Empleo recorre la ciudad

Como parte de esta estrategia, la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico continuará con la Unidad Móvil de Empleo, una iniciativa que lleva los servicios de intermediación laboral directamente a los barrios de la ciudad.

Este punto de atención estará ubicado en el Centro Comercial Altavista, en la localidad de Usme, los días 29 y 30 de diciembre de 2025, así como el 2 y 3 de enero de 2026.

Los horarios de atención serán:

Lunes a viernes: de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

Sábado: de 8:00 a. m. a 12:00 m.

Lea más:Embalse El Hato: historia, naturaleza y misterio para cerrar el año lejos del ruido

Durante estas jornadas, la ciudadanía podrá:

Registrar o actualizar su hoja de vida

Recibir orientación laboral personalizada

Conocer las vacantes disponibles

Acceder a procesos de formación

Recibir asesoría para emprendimiento y empleo formal

Vacantes disponibles

La oferta laboral incluye cargos en distintos sectores económicos, entre ellos:

Auxiliar de cocina

Chef y auxiliares de producción

Cajeros y meseros

Operarios de producción y empaque

Auxiliares de bodega

Técnicos eléctricos

Conductores (C2 y sector construcción)

Auxiliares y jefes de enfermería

Tecnólogos en radiología

Auxiliares de odontología

Ingenieros civiles

Ayudantes de obra

Auxiliares logísticos

Brigadistas y bandereros

Asesores de cartera

Profesionales en contabilidad

Operadores de bus zonal

Esteticistas, entre otros perfiles

Lea más:Con 80 % de ejecución, el TransMiCable de San Cristóbal acelera su tramo final

¿Dónde consultar las vacantes?

Las personas interesadas pueden conocer todas las ofertas vigentes a través de:

El Portal del Servicio Público de Empleo , donde pueden registrar o actualizar su hoja de vida.

El canal oficial de WhatsApp “Empleo en Bogotá” , habilitado por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico para difundir vacantes, jornadas de empleo y orientación laboral.

En medio de los retos del mercado laboral, estas estrategias buscan reducir las brechas de acceso al empleo y facilitar que más ciudadanos encuentren una oportunidad acorde a su perfil. Consultar los canales oficiales y participar en las jornadas puede marcar la diferencia para quienes buscan iniciar el 2026 con trabajo.

Lea más: Habilitan parcialmente glorieta en la Av. Ciudad de Cali con Américas para tráfico mixto

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.