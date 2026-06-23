La ciudad que dejó de perseguir palomas para aprender a convivir con ellas

Jornada de bienestar para palomas en la Plaza de Bolívar Foto: IDPYBA

En el costado norte de la Plaza de Bolívar, frente a la fachada del Palacio de Justicia, yace una jaula cubierta con una manta blanca. Es temprano y los pocos transeúntes indagan lo que sucede con la mirada pero siguen su camino. En el interior hay granos, semillas y rastros de tierra. Alrededor un grupo de médicos veterinarios y funcionarios del Instituto de Protección y Bienestar Animal espera pacientemente a que alguna paloma en busca de comida caiga en la trampa.

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