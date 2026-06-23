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La ciudad que dejó de perseguir palomas para aprender a convivir con ellas

Más de 4.000 aves han sido atendidas en una estrategia que busca controlar la sobrepoblación sin sacrificarlas. Así funciona la clínica, pionera en su nicho, que las atiende en el sur de Bogotá.

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Camilo Tovar Puentes
Camilo Tovar Puentes
23 de junio de 2026 - 07:01 p. m.
Jornada de bienestar para palomas en la Plaza de Bolívar
Jornada de bienestar para palomas en la Plaza de Bolívar
Foto: IDPYBA

En el costado norte de la Plaza de Bolívar, frente a la fachada del Palacio de Justicia, yace una jaula cubierta con una manta blanca. Es temprano y los pocos transeúntes indagan lo que sucede con la mirada pero siguen su camino. En el interior hay granos, semillas y rastros de tierra. Alrededor un grupo de médicos veterinarios y funcionarios del Instituto de Protección y Bienestar Animal espera pacientemente a que alguna paloma en busca de comida caiga en la trampa.

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Por Camilo Tovar Puentes

@causasperdidazctovar@elespectador.com
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