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La ciudad que se cocina bajo el metro: negocio, suelo y transformación urbana

El metro no ha llegado y Bogotá ya piensa en cómo articular y construir la ciudad que crecerá en torno a sus estaciones. Lo hará a través de dos instrumentos: PRUMS y AIMS. Revisamos el borrador de decreto que los reglamentará.

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Miguel Ángel Vivas Tróchez
Miguel Ángel Vivas Tróchez
26 de marzo de 2026 - 12:00 p. m.
El proyecto de renovación está ubicado al alado de la Estación Metro Calle 26, la cual albergará un centro de operaciones del Metro.
El proyecto de renovación está ubicado al alado de la Estación Metro Calle 26, la cual albergará un centro de operaciones del Metro.
Foto: RenoBo

Bogotá empieza a tejer las costuras del futuro urbano de una ciudad más ordenada, integrada y articulada. A diferencia del caótico crecimiento que se vivió con los proyectos de infraestructura en el pasado, la idea es aprovechar el impacto de la primera línea del metro para cambiarles la vida a quienes habitan sus zonas aledañas. Lo harán a través de una figura denominada Proyectos de Renovación Urbana para la Movilidad Sostenible (PRUMS) que, más allá de sus componentes académicos y técnicos, en el terreno transformará sectores enteros.

Las...

Miguel Ángel Vivas Tróchez

Por Miguel Ángel Vivas Tróchez

Periodista egresado de la Universidad Externado de Colombia interesado en Economía, política y coyuntura internacional.juvenalurbino97 mvivas@elespectador.com
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Giovanni(38945)Hace 19 minutos
Bla-bla-bla
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