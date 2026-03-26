La ciudad que se cocina bajo el metro: negocio, suelo y transformación urbana

El proyecto de renovación está ubicado al alado de la Estación Metro Calle 26, la cual albergará un centro de operaciones del Metro. Foto: RenoBo

Bogotá empieza a tejer las costuras del futuro urbano de una ciudad más ordenada, integrada y articulada. A diferencia del caótico crecimiento que se vivió con los proyectos de infraestructura en el pasado, la idea es aprovechar el impacto de la primera línea del metro para cambiarles la vida a quienes habitan sus zonas aledañas. Lo harán a través de una figura denominada Proyectos de Renovación Urbana para la Movilidad Sostenible (PRUMS) que, más allá de sus componentes académicos y técnicos, en el terreno transformará sectores enteros.

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