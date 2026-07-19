La Estación de la Sabana ya no recibe trenes, pero sigue transformando el centro de Bogotá

Fachada de la Estación de la Sabana, en la calle 13. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Todos los días, miles de personas caminan por la calle 13 y pasan frente a una fachada blanca de columnas monumentales que forma parte del paisaje del centro de Bogotá. La reconocen como la Estación de la Sabana, un edificio que ha permanecido allí por más de un siglo y que muchos asocian con el antiguo tren turístico o con una época en la que el ferrocarril conectaba la capital con buena parte del país. Sin embargo, muy pocos han cruzado sus puertas y saben qué ocurre detrás de ellas. Lo que desde la calle parece un edificio detenido en el...