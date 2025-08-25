No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
La estrategia provincial que busca fortalecer el cuidado animal en Cundinamarca

El programa busca atender las necesidades particulares en cuanto a bienestar animal en las 15 provincias del departamento. Abandono y tráfico de especies, los principales retos.

Camilo Tovar Puentes
25 de agosto de 2025 - 01:20 p. m.
Foto: Gobernación de Cundinamarca

La Ley Ángel, la prohibición de las corridas de toros y del uso de animales en circos, entre otros hitos, han sido pasos fundamentales en Colombia para la protección animal. Sin embargo, para garantizar esta tarea —muchas veces invisibilizada— se hace necesario reforzar programas y estrategias locales. Y es justo lo que hará Cundinamarca, donde la Gobernación anunció un plan territorial que garantice el bienestar animal en las 15 provincias del departamento.

Se trata del programa de Mesas Provinciales de Bienestar Animal, liderado por el...

