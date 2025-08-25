La estrategia provincial que busca fortalecer el cuidado animal en Cundinamarca

Cundinamarca inicia gira de bienestar animal con 165 esterilizaciones Foto: Gobernación de Cundinamarca

La Ley Ángel, la prohibición de las corridas de toros y del uso de animales en circos, entre otros hitos, han sido pasos fundamentales en Colombia para la protección animal. Sin embargo, para garantizar esta tarea —muchas veces invisibilizada— se hace necesario reforzar programas y estrategias locales. Y es justo lo que hará Cundinamarca, donde la Gobernación anunció un plan territorial que garantice el bienestar animal en las 15 provincias del departamento.

Se trata del programa de Mesas Provinciales de Bienestar Animal, liderado por el...