La etiqueta ambiental que busca clasificar a los vehículos contaminantes en Bogotá

Las etiquetas no significan sanciones o restricciones, son solo una demarcación para categorizar los vehículos contaminantes. Por ahora. Foto: Secretaría de Ambiente

Cinco etiquetas de colores para clasificar qué tanto contaminan los vehículos en Bogotá, comenzarán a ser pegadas en los camiones de carga, como parte de la resolución que firmó el Distrito. El fin es categorizar a los vehículos, no por su número de placa, sino por la cantidad de emisiones contaminantes que producen en las calles.

Así lo anunció la Secretaría de ambiente, ente que diseñó el proyecto y que explicó cómo funcionarán las etiquetas. Los colores determinan el nivel de emisiones según lo que produzca el vehículo: azul (cero emisiones), verde (bajas), amarillo (media), naranja (alta) y gris (muy alta), según un rango entre 0 y 100.

La implementación de este programa empezará con los transportadores de carga, no será obligatoria y es de carácter ambiental, lo que quiere decir que no habrá ninguna modificación al pico y placa y no tendrá sanciones. La instalación de las etiquetas las hará la Secretaría, la cual espera categorizar a más de 65.000 camiones que transitan en Bogotá.

Por otro lado, el etiquetado tendrá una vigencia que depende de la categorización de cada vehículo, por ejemplo, para las etiquetas azules, será permanente; para el verde, de 36 meses; amarilla y naranja, será de 24 meses; y para el gris, de 18 meses.

“Por ahora no se tienen contempladas restricciones a los vehículos particulares o a otra forma de movilidad con base en el etiquetado. El piloto nos va a ayudar a entender cómo puede funcionar, aprender también de lo que han hecho otros países para utilizar esta herramienta y que en el futuro las restricciones, el Pico y placa, se tomen no solo por congestión, sino realmente que tenga beneficios, lo que menos contaminan en Bogotá”, aclaró Carolina Urrutia, secretaria de Ambiente.

Emisiones de transporte de carga en Bogotá

Los camiones aportan el 37 % de las emisiones por combustión (vehículos, industria y maquinaria amarilla). Del 100 % de las emisiones de las fuentes móviles en carretera, el 53 % corresponde al transporte de carga; los camperos y camionetas aportan el 20%; los automóviles, el 7%; el SITP (componente troncal, zonal y provisional), el 2,62 %; y el 17,38 % motos, vehículos en aeropuerto, maquinaria industrial y agrícola, entre otros.

En Bogotá, con cifras del 2022, hay cerca de 2′399.635 vehículos, de los cuales, 25.729, registran cero o bajas emisiones, es decir, que la cantidad de vehículos que no contaminan suman poco más del 0,1% del total.

