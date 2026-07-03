La extorsión no es solo un fantasma: es una realidad que sigue atormentando comerciantes

El Gaula y la Alcaldía abrieron una mesa de diálogo en inmediaciones al frigorífico para escuchar a los comerciantes afectados. Foto: Archivo Particular

Una tensa mañana se vivió sobre el costado sur de la Autopista Sur, en inmediaciones de la estación de Transmilenio La Sevillana. Una protesta de comerciantes del popular sector de carne paralizó un punto clave de la movilidad en el límite de las localidades de Kennedy y Ciudad Bolívar, causando un caos que duró horas. Situación parecida a la que se vivió la noche anterior en Soacha donde también protestaron otros comerciantes de estos productos.

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