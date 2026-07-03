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La extorsión no es solo un fantasma: es una realidad que sigue atormentando comerciantes

Comerciantes de cárnicos salieron a las calles para convocar una reunión con las autoridades, revelando una realidad que los sigue aterrorizando en Bogotá: la extorsión. Aunque las denuncias por este delito han caído, esa tendencia no se refleja en toda la ciudad.

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Juan Camilo Parra
Juan Camilo Parra
03 de julio de 2026 - 02:01 a. m.
El Gaula y la Alcaldía abrieron una mesa de diálogo en inmediaciones al frigorífico para escuchar a los comerciantes afectados.
El Gaula y la Alcaldía abrieron una mesa de diálogo en inmediaciones al frigorífico para escuchar a los comerciantes afectados.
Foto: Archivo Particular

Una tensa mañana se vivió sobre el costado sur de la Autopista Sur, en inmediaciones de la estación de Transmilenio La Sevillana. Una protesta de comerciantes del popular sector de carne paralizó un punto clave de la movilidad en el límite de las localidades de Kennedy y Ciudad Bolívar, causando un caos que duró horas. Situación parecida a la que se vivió la noche anterior en Soacha donde también protestaron otros comerciantes de estos productos.

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Juan Camilo Parra

Por Juan Camilo Parra

Periodista egresado de la Universidad Externado de colombia con experiencia en cubrimiento de orden público en Bogotá.jparra@elespectador.com
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