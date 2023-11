La extraña muerte de Camilo Duitama en una sesión de fisioterapia, ¿quién responde?

Camilo Duitama, de 33 años, falleció en extrañas circunstancias mientras le realizaban una sesión de fisioterapia por una cirugía que le practicaron en una rodilla. Foto: Archivo Particular

Todo sucedió la tarde del martes 14 de noviembre, en un consultorio de fisioterapia ubicado en la Av. calle 26 con carrera 68 D. Hasta allí llegó Camilo Andrés Duitama en compañía de su familia para realizarse la sesión de terapia correspondiente, luego de una intervención quirúrgica, que le practicaron semanas atrás por una lesión que sufrió en una de sus rodillas.

Su familia lo dejó en el centro médico y se retiró del lugar mientras le realizaban el procedimiento. Lo que nunca pasó por sus cabezas fue que esa sería la última vez que iban a compartir, pues, horas después, recibieron una llamada del consultorio en la cual les notificaron que Camilo había fallecido en extrañas circunstancias, en medio de la sesión de fisioterapia.

La familia Duitama no se explica cómo fue que en un procedimiento que en apariencia no representa ningún riesgo para la vida, Camilo falleció. Máxime cuando era una persona sana, sin vicios y sin antecedentes médicos, que hicieran pensar en un posible deceso a raíz de una enfermedad particular:

“Él siempre fue una persona sana, no fumaba, rara vez tomaba, hacía deporte y no tenía afecciones graves de salud. Él simplemente fue a ese consultorio a una terapia de rehabilitación y nos lo devolvieron muerto”, le contó a El Espectador Fabián Duitama Rodríguez, tío de la víctima, quien además se pregunta, ¿en quién confía uno después de esto, sabiendo que fue la misma EPS la que lo envió a ese consultorio?

¿Qué se sabe?

Cuando la familia del hoy fallecido llegó al sitio, el personal del lugar aún estaba practicándole maniobras de reanimación, las cuales, además de fallidas, resultaron mal practicadas: “El personal del establecimiento no estaba capacitado para una emergencia de esa magnitud, tanto así que la muchacha que lo estaba asistiendo no supo darle primeros auxilios y la doctora, en vez de tomar una medida urgente y evacuarlo del lugar para llevarlo a donde verdaderos profesionales pudieran salvarle la vida, evitó a toda costa que sacáramos a mi sobrino de ese lugar”, agregó el tío de Camilo.

Además, la familia denuncia que el lugar no contaba con los equipos necesarios para atender una emergencia de esa magnitud, “es más, ni botiquín tenían en ese consultorio. Además, el personal que estaba a disposición no sabía hacer RCP, cosa que se supone que es fundamental en ese tipo de establecimientos”, continuó Fabián Duitama.

Una vez los uniformados de la Sijin terminaron las labores de levantamiento, el cuerpo fue trasladado a Medicina Legal. Los resultados de la inspección del cuerpo se conocerán el jueves 16 de noviembre. A poco más de 24 horas del fallecimiento, la familia no ha recibido explicaciones de la EPS ni del cuestionado consultorio.

“Nosotros solo queremos que ninguna familia pase por esto tan horrible que hoy nos está tocando pasar a nosotros. Es algo absurdo, simplemente no encontramos una explicación lógica. ¿Cómo es posible que mi sobrino haya muerto en medio de una fisioterapia en la cual no tenían ni que inyectarlo ni realizarle ningún procedimiento invasivo? Necesitamos respuestas y explicaciones precisas. Todavía no podemos creer lo que pasó”, sentenció el tío del hoy fallecido en nombre de toda su familia.

