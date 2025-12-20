Logo El Espectador
Bogotá
20 de diciembre de 2025 - 06:06 p. m.

“La gran responsabilidad va a seguir recayendo sobre TransMilenio durante muchos años”

Obras por toda la ciudad, bloqueos cada semana y estaciones cerradas no han detenido al sistema que mueve a millones de bogotanos a diario. En sus 25 años, TransMilenio enfrenta el mayor estrés operativo de su historia mientras se prepara para convivir con el Metro y una Bogotá cada vez más multimodal. Hablamos con la gerente del sistema, María Fernanda Ortíz sobre estos retos y el futuro del sistema de transporte en Bogotá.

Miguel Ángel Vivas Tróchez

Catalina Mesa Urquijo

