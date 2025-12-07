Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Bogotá
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

La historia de las miles de sentencias laborales que debe la salud del Distrito

A las deudas de las subredes se suman las que tienen con 2.000 excontratistas que demandaron tras su salida de hospitales públicos. A dos subredes, un juez les embargó cuentas públicas. Estas son las historias.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Juan Camilo Parra
Juan Camilo Parra
07 de diciembre de 2025 - 03:29 p. m.
Excontratistas de la salud exigen el pago de sus sentencias laborales.
Excontratistas de la salud exigen el pago de sus sentencias laborales.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Desde hace años el nombre del abogado Jorge Enrique Garzón ronda por los despachos del Distrito, en especial las secretarías de Salud, Jurídica, Hacienda y General, así como el despacho del alcalde a donde llegan comunicaciones, tutelas y derechos de petición reclamando el pago de sentencias laborales contra el sistema de salud capitalino. Son 500 fallos que ordenan el pago de casi COP 60.000 millones a favor de excontratistas. Pero, ¿qué hay detrás? ¿Una lucha justa por los derechos de los trabajadores o un negocio que aprovecha la precaria...

Juan Camilo Parra

Por Juan Camilo Parra

Periodista egresado de la Universidad Externado de colombia con experiencia en cubrimiento de orden público en Bogotá.jparra@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Bogotá

Salud en Bogotá

Salud

sentencias laborales

deudas del distrito

trabajadores de la salud

derechos laborales

 

Robin(23292)Hace 1 hora
La vocación de fracaso de Colombia no tiene remedio. Lamentable!!!
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.