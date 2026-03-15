Publicidad

Home

Bogotá
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

La historia del grupo Quincy: día a día del equipo que humaniza la muerte en Bogotá

Bogotá es la única ciudad del país que cuenta con el Grupo de Atención Humanizada de la Defunción (GAHD), conocido por años como Quincy. Lidian con la muerte a diario y la dignifican a través de una labor que pocas personas pueden llegar a narrar.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Juan Camilo Parra
Juan Camilo Parra
15 de marzo de 2026 - 03:00 p. m.
Grupo de Atención Humanizada de la Defunción (GAHD).
Grupo de Atención Humanizada de la Defunción (GAHD).
Foto: Juan Camilo Parra

En una pequeña oficina en Puente Aranda, una llamada entra al buzón de Andrea Caicedo, auxiliar de enfermería. La mujer contesta y del otro lado un hombre anuncia, con la voz endeble, la muerte de un inquilino en una vivienda en Suba. Con ademanes tranquilos y una voz segura, reflejo de su experiencia de 15 años en esto, pide algunos datos a aquella voz que todavía emerge entrecortada al otro lado de la línea. El grupo Quincy, ahora llamado Grupo GAHD, único en su clase en el país, ha recibido un nuevo caso que atender.

El equipo se activa....

Juan Camilo Parra

Por Juan Camilo Parra

Periodista egresado de la Universidad Externado de colombia con experiencia en cubrimiento de orden público en Bogotá.jparra@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Grupo de Atención Humanizada de la Defunción (GAHD)

Muerte

Homicidio

Levantamiento

Seguridad

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.