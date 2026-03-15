La historia del grupo Quincy: día a día del equipo que humaniza la muerte en Bogotá

Grupo de Atención Humanizada de la Defunción (GAHD). Foto: Juan Camilo Parra

En una pequeña oficina en Puente Aranda, una llamada entra al buzón de Andrea Caicedo, auxiliar de enfermería. La mujer contesta y del otro lado un hombre anuncia, con la voz endeble, la muerte de un inquilino en una vivienda en Suba. Con ademanes tranquilos y una voz segura, reflejo de su experiencia de 15 años en esto, pide algunos datos a aquella voz que todavía emerge entrecortada al otro lado de la línea. El grupo Quincy, ahora llamado Grupo GAHD, único en su clase en el país, ha recibido un nuevo caso que atender.

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