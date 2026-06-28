28 de junio de 2026 - 10:00 p. m.
La historia del traslado de un corazón desde la Amazonia a Bogotá para salvar una vida
La esperanza de Soled del Socorro Vizcaíno dependía de un corazón que aún latía a más de mil kilómetros de distancia. Esta es la historia del operativo médico y logístico que hizo posible el primer trasplante en Colombia de un corazón proveniente de la Amazonia.
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