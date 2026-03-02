Policía e inteligencia artificial: así monitorean el delito en el país, en tiempo real

Desde 2019, la Policía Nacional implementa IA para hacer mapas de calor delictivos en todo Colombia. Foto: El Espectador

La inteligencia artificial (IA) llegó para quedarse y, pese al recelo por los riesgos alrededor de un sistema que pareciera reemplazarnos en diferentes tareas, se sigue posicionando en diversas esferas de la vida cotidiana. En medio de esta revolución, en el tercer piso de la Dirección General de la Policía Nacional, un grupo de especialistas en informática desarrolló un sistema que la usa para apoyar la seguridad en todo el país. Este sistema ha conectado a los uniformados a IAPol, con la cual se toman decisiones contra el delito.

Siga...