Bogotá
La María, pleito de tierras que hunde proyecto inmobiliario de COP 18.800 millones

La ciudad negoció un predio emproblemado y perdió COP 375 millones por la terminación anticipada del contrato con Akila, desarrollador que construiría 658 viviendas de interés social y prioritario en San Cristóbal. Esto dijo la Caja de Vivienda Popular, entidad en el centro del embrollo.

Juan Camilo Parra
09 de octubre de 2025 - 12:24 a. m.
Render de lo que iba a ser el proyecto inmobiliario en La María, San Cristóbal.
Foto: Archivo Particular

La promesa de construir 658 unidades de vivienda de interés social y prioritario, en el predio La María, en la localidad San Cristóbal, se esfumó antes de mover la primera piedra. El proyecto, que se diseñó como renovación urbana, se adjudicó el año pasado a través de un contrato por COP 18.800 millones, pero líos con el lote obligaron a su liquidación anticipada.

Una familia, que dice llevar allí 30 años, inició un proceso para reclamar la propiedad y hacer valer su derecho a la vivienda. Al final, por este asunto, la ciudad perdió COP 375...

Periodista egresado de la Universidad Externado de colombia con experiencia en cubrimiento de orden público en Bogotá.jparra@elespectador.com
