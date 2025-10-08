La María, pleito de tierras que hunde proyecto inmobiliario de COP 18.800 millones

Render de lo que iba a ser el proyecto inmobiliario en La María, San Cristóbal. Foto: Archivo Particular

La promesa de construir 658 unidades de vivienda de interés social y prioritario, en el predio La María, en la localidad San Cristóbal, se esfumó antes de mover la primera piedra. El proyecto, que se diseñó como renovación urbana, se adjudicó el año pasado a través de un contrato por COP 18.800 millones, pero líos con el lote obligaron a su liquidación anticipada.

Una familia, que dice llevar allí 30 años, inició un proceso para reclamar la propiedad y hacer valer su derecho a la vivienda. Al final, por este asunto, la ciudad perdió COP 375...