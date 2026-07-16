¿La moto se desgasta?: congestión, muertes y evasión del SOAT la ponen en entredicho

Imagen de referencia. Foto: El Espectador - José Vargas

Julián Rojas, de 25 años, está en una UCI tras ser arrollado por una ambulancia. Regresaba a su casa en moto, luego de una extenuante jornada laboral, y lo que apuntaba a ser un viaje tranquilo hoy lo tiene al borde de la muerte. Esa suerte no la tuvieron 230 familias de fallecidos en siniestros viales en la capital, durante el primer semestre de 2026. El dato representa un alza del 20 % frente al mismo periodo del año anterior, en el que los motociclistas o sus acompañantes fueron las principales víctimas, algo que viene acompañado del...