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La movilidad eléctrica en Bogotá entra en una nueva fase: asegurar la energía

Bogotá ya llenó sus calles de buses eléctricos y se convirtió en referente regional con una flota de 1.300 vehículos de cero emisiones. Pero tras ese logro viene un nuevo desafío: asegurar la energía para mover toda esa flota y los buses que vienen. Aunque ya hay avances en construcción de patios-talleres eléctricos, todavía hay un trecho enorme para lograr que la totalidad del transporte sea sostenible y no dependa de combustibles fósiles.

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Miguel Ángel Vivas Tróchez, Unidad de Video, Richard Alberto León Muñoz y Daniela Rojas
29 de marzo de 2026 - 06:00 p. m.
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Por Miguel Ángel Vivas Tróchez

Periodista egresado de la Universidad Externado de Colombia interesado en Economía, política y coyuntura internacional.juvenalurbino97 mvivas@elespectador.com

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Periodista de la Universidad del Rosario y realizadora audiovisual con interés en temas de conflicto, deportes y moda.rojasdaniela502drojas@elespectador.com
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