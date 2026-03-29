La movilidad eléctrica en Bogotá entra en una nueva fase: asegurar la energía

Bogotá ya llenó sus calles de buses eléctricos y se convirtió en referente regional con una flota de 1.300 vehículos de cero emisiones. Pero tras ese logro viene un nuevo desafío: asegurar la energía para mover toda esa flota y los buses que vienen. Aunque ya hay avances en construcción de patios-talleres eléctricos, todavía hay un trecho enorme para lograr que la totalidad del transporte sea sostenible y no dependa de combustibles fósiles.