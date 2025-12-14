Logo El Espectador
Bogotá
La Navidad y el espejismo de un pulso por controlar el espacio público

Diciembre es la época cuando el comercio formal espera un alza en sus ventas, pero se enfrenta a un desafío: los vendedores informales se multiplican en las calles de Bogotá, apelando a su derecho al trabajo. Esta situación agudiza la ya tensa relación entre ambos sectores y por estas fechas el Distrito intensifica los operativos para recuperar el espacio público, pero, según los tribunales, no hace lo suficiente.

María Angélica García Puerto
14 de diciembre de 2025 - 12:00 a. m.
Sin mayor orden y dejando poco margen a los clientes para caminar, su presencia agudiza no solo las tensiones con los comerciantes formales, sino con el Distrito.
Foto: Daniela Rojas

La Navidad es la época más esperada por todos los comerciantes, pues representa el mayor pico de ventas del año, en particular del 16 al 24 de diciembre, cuando gran parte de la ciudad aprovecha las jornadas de Bogotá Despierta para comprar sus aguinaldos. Según datos de Fenalco Bogotá, para el sector de la juguetería, por ejemplo, esta temporada representa el 70 % de sus ventas. Según la Encuesta Mensual de Comercio, los negocios esperan un crecimiento del 34 %.

“Lo que más se regala en las fiestas de fin de año es vestuario y calzado (27...

Cubre temas de seguridad, primera infancia, educación, movilidad, derechos humanos y género.
