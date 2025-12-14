La Navidad y el espejismo de un pulso por controlar el espacio público

Sin mayor orden y dejando poco margen a los clientes para caminar, su presencia agudiza no solo las tensiones con los comerciantes formales, sino con el Distrito. Foto: Daniela Rojas

La Navidad es la época más esperada por todos los comerciantes, pues representa el mayor pico de ventas del año, en particular del 16 al 24 de diciembre, cuando gran parte de la ciudad aprovecha las jornadas de Bogotá Despierta para comprar sus aguinaldos. Según datos de Fenalco Bogotá, para el sector de la juguetería, por ejemplo, esta temporada representa el 70 % de sus ventas. Según la Encuesta Mensual de Comercio, los negocios esperan un crecimiento del 34 %.

“Lo que más se regala en las fiestas de fin de año es vestuario y calzado (27...