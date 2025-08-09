No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Bogotá
Disturbios en el Movistar Arena: el cúmulo de omisiones que terminaron en tragedia

A medida que pasan los días, tras los disturbios del 6 de agosto en el Movistar Arena, surgen más preguntas que respuestas. Con 24 heridos y un fallecido, es indudable las preguntas sobre ¿quién responde? y ¿qué pudo fallar?

María Angélica García Puerto
09 de agosto de 2025 - 12:00 a. m.
Se cuestiona el poco despliegue de seguridad policial y la tardía llegada de más uniformados para atender los desmanes.
Se cuestiona el poco despliegue de seguridad policial y la tardía llegada de más uniformados para atender los desmanes.
Tras dos días de la muerte de Sergio Luis Blanco Quintero, de 30 años, su familia sigue esperando que Medicina Legal entregue el cuerpo, para darle cristiana sepultura. Pero es que el tiempo no ha estado a su favor: hasta este viernes, luego de un día festivo, la Policía de Tránsito retomó labores, que es la inicial responsable de investigar el caso y, de paso, identificar quién iba al volante de la camioneta blanca que, según la sobrina de la víctima, Laura Valentina Chaparro, fue el responsable del fatal accidente.

La muerte de Blanco,...

Cubre temas de seguridad, primera infancia, educación, movilidad, derechos humanos y género.
