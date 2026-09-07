La nueva era de la operación de los dos cables aéreos de Bogotá

Cable San Cristóbal reporta avance de 93 %.
Foto: Alcaldía
Las cabinas de los dos cables de Bogotá vuelven a manos de operadores privados, dejando definitivamente por fuera al operador público La Rolita, que sigue sin resolver su situación jurídica. El hecho más reciente fue la adjudicación del nuevo cable de San Cristóbal, el cual, aún sin entrar en operación, ya se ven sus cabinas subiendo y bajando sobre el trazado, que conecta el sector del 20 de Julio con los barrios de la zona alta de Altamira.
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Por Juan Camilo Parra
Periodista egresado de la Universidad Externado de colombia con experiencia en cubrimiento de orden público en Bogotá.jparra@elespectador.com
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