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La nueva era de la operación de los dos cables aéreos de Bogotá

Un consorcio, con conexiones con operadores del SITP, asumirá el cable de San Cristóbal, cuya construcción supera el 90 % de avance. A su vez, la operación del cable de Ciudad Bolívar está a cargo de Cable Móvil, grupo que asumió el contrato este año. Ambas operaciones durarán 10 años.

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Juan Camilo Parra
Juan Camilo Parra
07 de septiembre de 2026 - 11:00 p. m.
Cable San Cristóbal reporta avance de 93 %.
Cable San Cristóbal reporta avance de 93 %.
Foto: Alcaldía

Las cabinas de los dos cables de Bogotá vuelven a manos de operadores privados, dejando definitivamente por fuera al operador público La Rolita, que sigue sin resolver su situación jurídica. El hecho más reciente fue la adjudicación del nuevo cable de San Cristóbal, el cual, aún sin entrar en operación, ya se ven sus cabinas subiendo y bajando sobre el trazado, que conecta el sector del 20 de Julio con los barrios de la zona alta de Altamira.

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Juan Camilo Parra

Por Juan Camilo Parra

Periodista egresado de la Universidad Externado de colombia con experiencia en cubrimiento de orden público en Bogotá.jparra@elespectador.com
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