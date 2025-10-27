La nueva ruta que promete reducir tiempos de viaje entre Bosa y Ciudad Bolívar

Carril exclusivo para buses del SITP y Transmilenio en la carrera séptima de Bogotá Foto: El Espectador - José Vargas

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Con el fin de reducir los tiempos de viaje de buena parte de los residentes del sur de la capital, puntualmente quienes se movilizan entre las localidades de Bosa y Ciudad Bolívar, a partir de este lunes empezó a circular una nueva ruta zonal de SITP que busca aligerar los tiempos de viaje entre ambas localidades.

Se trata de la ruta Transmi Zonal GH 545 que conecta el barrio Villa del Río, en Bosa, con El Ensueño, en Ciudad Bolívar. El servicio busca facilitar la movilidad de más de 1.000 usuarios al día y mejorar la conectividad entre las dos localidades.

La ruta circular funcionará de lunes a sábados entre las 4:00 a. m. y las 10:00 p. m., con un tiempo aproximado de 28 a 40 minutos para completar el circuito, según el tráfico de la zona. Cada viaje individual tendrá una duración estimada de 14 a 20 minutos, con intervalos de paso de 10 minutos en horas pico. La operación contará con cuatro buses de 50 pasajeros cada uno, administrados por el concesionario ETIB S.A.S.

GH545 integra el sistema troncal al pasar frente a la estación Madelena de la NQS Sur, lo que permitirá a los usuarios conectar con otras rutas y mejorar la experiencia de viaje en la ciudad. Entre los 20 puntos de parada —nueve hacia El Ensueño y 11 hacia Villa del Río— se implementaron tres nuevos paraderos para ampliar la cobertura del servicio.

La gerente de TransMilenio S.A., María Fernanda Ortiz, destacó la articulación con la comunidad del sector como clave para la implementación de la ruta. “Con estas acciones buscamos ofrecer más alternativas de movilidad y mejorar la experiencia de viaje de la ciudadanía”, señaló Ortiz.

Paradas

Hacia El Ensueño, la ruta H545 contempla 9 paradas así:

Barrio Guadalupe - Carrera 63 con Autopista Sur – Frente al CC. Villa del Río Barrio Guadalupe - Autopista Sur con Carrera 63 Estación Madelena – Carrera 67 con autopista Barrio Rafael Escamilla – Carrera 67 con calle 59 sur Barrio Madelena-Carrera 67 con calle 60A sur Barrio Madelena – Carrera 67 con calle 62B sur Barrio Atlanta – Carrera 67 con calle 65 sur Parque Residencial El Paraíso – Calle 59C sur con Transversal 70 Barrio El Ensueño – Calle 59C sur con carrera 52

Hacia el CC. Villa del Río:

Urbanización Atlanta - Avenida Gaitán Cortés con avenida Villavicencio eBarrio El Ensueño – Avenida Gaitán Cortés con transversal 63 Barrio Atlanta – Calle 59 sur con transversal 60 IED Rogelio Salmona – Transversal 59 sur con calle 59 sur Barrio Atlanta – Transversal 66A con calle 59 sur Barrio Atlanta – Carrera 67 con calle 66 sur Barrio Madelena – Carrera 67 con calle 62B sur Barrio Madelena – Carrera 67 con calle 60A sur Barrio Madelena – Carrera 67 con calle 57V sur Estación Madelena – Autopista Sur con carrera 66ª Barrio Guadalupe – Carrera 63 con Autopista Sur

Con la entrada en operación de la GH545, Bogotá da un paso más hacia la integración de la movilidad zonal, buscando no solo mejorar los tiempos de desplazamiento, sino también conectar comunidades históricamente desatendidas del sur de la ciudad.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.