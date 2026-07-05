05 de julio de 2026 - 11:00 p. m.
La obra clave en la descontaminación del río Bogotá a más de 40 metros bajo tierra
A más de 40 metros bajo tierra está a punto de entrar en operación una de las obras de ingeniería más grandes que se han hecho en Bogotá, por la que pasarán las aguas residuales que genera el 70 % de Bogotá y el 100 % de Soacha. Bajamos a recorrerla antes de que empiece a funcionar.
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