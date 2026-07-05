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La obra subterránea clave para la descontaminación del río Bogotá

En el predio Canoas se ultiman los trabajos de la estación elevadora, que sacará las aguas residuales que generan el 70 % de Bogotá y el 100 % de Soacha. En el futuro las tratarán en una de las plantas de tratamiento más grandes del país.

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Mónica Rivera Rueda
Mónica Rivera Rueda
05 de julio de 2026 - 03:03 p. m.
En el segundo pozo hay seis bombas que se encargarán de sacar el agua a la superficie.
En el segundo pozo hay seis bombas que se encargarán de sacar el agua a la superficie.
Foto: Begi Valentina Rojas Duarte

A más de 40 metros de profundidad, una de las obras más grandes de saneamiento básico que se ha construido en la ciudad está a meses de entregarse: se trata de la estación elevadora de Canoas, la cual, tras años de promesas, inconvenientes y retrasos, se convierte en un paso más hacia la descontaminación del río Bogotá. La infraestructura consta de dos pozos donde filtrarán las aguas residuales, que llegarán por el interceptor Tunjuelo y las bombearán hasta la superficie a un predio en Soacha, donde se construirá una planta de tratamiento...

Mónica Rivera Rueda

Por Mónica Rivera Rueda

Periodista de planeación, hábitat, salud y educación. Estudiante de la maestría de análisis de problemas políticos, económicos e internacionales contemporáneos.@Yomonrivermrivera@elespectador.com
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Helga66(40077)Hace 11 minutos
Desilusiona ver la lentitud y falta de sincronizaron de lis proyectos. La ciudadanía está en manos de gente muy pero muy incompetente. Hasta ahora haciendo diseños para la PTAR? RIDÍCULO
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