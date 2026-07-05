La obra subterránea clave para la descontaminación del río Bogotá

En el segundo pozo hay seis bombas que se encargarán de sacar el agua a la superficie. Foto: Begi Valentina Rojas Duarte

A más de 40 metros de profundidad, una de las obras más grandes de saneamiento básico que se ha construido en la ciudad está a meses de entregarse: se trata de la estación elevadora de Canoas, la cual, tras años de promesas, inconvenientes y retrasos, se convierte en un paso más hacia la descontaminación del río Bogotá. La infraestructura consta de dos pozos donde filtrarán las aguas residuales, que llegarán por el interceptor Tunjuelo y las bombearán hasta la superficie a un predio en Soacha, donde se construirá una planta de tratamiento...