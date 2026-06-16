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La paradoja de Bogotá: más control, pero menos capacidad para resolver conflictos

Seis de cada diez procesos por convivencia carecen de autoridad asignada y solo el 5,8 % registra avances de fondo, según la Personería.

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Camilo Tovar Puentes
Camilo Tovar Puentes
16 de junio de 2026 - 11:02 p. m.
La paradoja de Bogotá: más control, pero menos capacidad para resolver conflictos

Las autoridades suelen medir la seguridad y mostrar resultados a partir de indicadores como cantidad de homicidios, hurtos o capturas. Sin embargo, esa ecuación suele comunicarse sin los indicadores de un componente menos visible pero fundamental a la hora de determinar la capacidad del Estado para garantizar la convivencia: lo que ocurre después de que se abre un proceso por una conducta que infringe las normas de convivencia ciudadana.

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Por Camilo Tovar Puentes

@causasperdidazctovar@elespectador.com
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Carlos Fernando Galán

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