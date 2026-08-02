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Bogotá
02 de agosto de 2026 - 10:00 p. m.

La paz que busca María Paz: el barrio que nació de Corabastos

Un barrio bautizado como la hija de un expresidente, hoy es símbolo de informalidad y nido de las bandas más peligrosas que han pasado por Bogotá. Esta es la historia y lucha diaria del María Paz.

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Juan Camilo Parra

Juan Camilo Parra

Laura Salomón Prieto

Laura Salomón Prieto

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