02 de agosto de 2026 - 10:00 p. m.
La paz que busca María Paz: el barrio que nació de Corabastos
Un barrio bautizado como la hija de un expresidente, hoy es símbolo de informalidad y nido de las bandas más peligrosas que han pasado por Bogotá. Esta es la historia y lucha diaria del María Paz.
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