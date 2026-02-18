Publicidad

Home

Bogotá
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

La percepción de inseguridad no es igual para ellas: el 69% camina con miedo en Bogotá

Aunque la administración distrital destaca la reducción de varios delitos de alto impacto, la realidad se percibe distinta cuando se analiza bajo un enfoque de género.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
María Angélica García Puerto
María Angélica García Puerto
18 de febrero de 2026 - 02:00 a. m.
Los entornos oscuros, la acumulación de basuras y la falta de presencia policial efectiva impactan con mayor fuerza.
Los entornos oscuros, la acumulación de basuras y la falta de presencia policial efectiva impactan con mayor fuerza.
Foto: Redes sociales

Abrir las redes sociales o encender el televisor no es solo informarse, sino confirmar un miedo latente. Publicaciones de robos, extorsiones u homicidios son el pan de cada día. Una situación que no viven todos igual y las cifras de la reciente Encuesta de Percepción y Victimización de la Cámara de Comercio de Bogotá 2025 lo confirman: la zozobra también tiene rostro femenino.

La brecha de inseguridad

De acuerdo con el informe, mientras el 63,2% de los hombres siente que la inseguridad aumentó el año pasado, en las mujeres la cifra escaló al 68,9%. Una diferencia que...

María Angélica García Puerto

Por María Angélica García Puerto

Cubre temas de seguridad, primera infancia, educación, movilidad, derechos humanos y género.@_amariag
Conoce más

Temas recomendados:

Seguridad

Bogotá

Noticias Bogotá hoy

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.