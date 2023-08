La presión de Claudia López por el apoyo nacional a su policía local

Claudia López parece no querer recibir un no por respuesta, ante su solicitud de crear una policía local en Bogotá. Ahora, con una encuesta que lanzó ella misma en Twitter, afirma que eso es lo que quieren los bogotanos y bogotanas; le pide al Gobierno responderle si la dejará crearla o no. Analistas siguen advirtiendo complejidades en la aplicación de este proyecto.